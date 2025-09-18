จัดยัดห่วงเอสโคล่า 3×3 ยูลีก 15 สถาบันร่วมบู๊ 26-30 ก.ย.นี้
นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ครุฑดำรงชัย Brand Manager บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด, รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ นายปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “เอส โคล่า 3X3 บาสเกตบอล ยูลีก 2025” ที่สโมสรราชพฤกษ์คลับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน
นายนิพนธ์กล่าวว่า การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลยูลีก 2025 ครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้มีเวทีในการแสดงฝีมือและเพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย สโมสร และภาคเอกชน เพื่อยกระดับวงการบาสเกตบอลไทยอย่างยั่งยืน เวทียูลีกจะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการสร้างนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติในอนาคต
ด้านนายสมเกียรติกล่าวว่า เอส โคล่ามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านการกีฬาและกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอล 3X3 ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมทั่วโลก และเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ด้วยความรวดเร็ว ดุดัน และเต็มไปด้วยพลัง จึงเป็นเวทีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัยที่จะได้แสดงความสามารถและพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น
นายปิยพงศ์กล่าวว่า รายการนี้จะจัดชิงชัยขึ้น 3 สนาม โดยสนามที่ 1 แข่งขันวันที่ 23 กันยายน ที่สนามบาสเกตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สนามที่ 2 แข่งขันวันที่ 26 กันยายน ที่สนามบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต และสนามที่ 3 รอบชิงแชมป์ แข่งขันวันที่ 30 กันยายน ที่สนามบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 15 สถาบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ชาย 12 ทีม หญิง 12 ทีม ในรอบแรกทั้ง 2 ประเภทจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเพื่อนำ 2 อันดับแรกที่ผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 ทีมสุดท้าย หลังจากนั้นจะประกบคู่ แข่งในระบบน็อกเอาต์ จนถึงรอบชิงชนะเลิศต่อไป ทีมชนะเลิศจะได้ถ้วยรางวัล และมีทุนการศึกษาสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 122,000 บาท