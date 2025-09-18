กุลวุฒิ-รัชนก นำทัพขนไก่ไทยลุยซีเกมส์
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ออกมาแล้ว นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักตบขนไก่เจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ 2024 “เมย์” รัชนก อินทนนท์ อดีตมือ 1 ของโลกหญิงเดี่ยว
รายชื่อทั้ง 20 มีดังนี้ นักกีฬาชาย กุลวุฒิ วิทิตศานต์, กันตภณ หวังเจริญ, วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์, พณิชพล ธีระรัตน์สกุล, เดชาพล พัววรานะเคราะห์, กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, พรรคพล ธีระรัตน์สกุล, พีรัชชัย สุขพันธ์, รุษฐนภัค อูปทอง, สุภัค จอมเกาะ
นักกีฬาหญิง พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, ศุภนิดา เกตุทอง, รัชนก อินทนนท์, บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, อรณิชา จงสถานพรพันธุ์, กฤตา สุวะไชย, เบญญาภา เอี่ยมสอาด, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, ศุภิสรา เพียวสามพราน, เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์