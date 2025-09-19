มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ผนึกเทคบอลไทย หนุนเสริมแกร่งพร้อมกวาด 5 ทองซีเกมส์
ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย พร้อมมอบเงินสนับสนุน โดยมี พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย และ น.ส.ณัฏฐิณิชา ไกรรักษ์ รองประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ฝ่ายกฎหมายและสิทธิประโยชน์ ร่วมด้วยที่ห้องอาร์มทอง สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน
ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ได้เดินสายไปเยี่ยมและมอบงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเฉพาะปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ซึ่งทราบดีกว่าจะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ง่าย เพราะต้องฝึกซ้อมและใช้งบประมาณสนับสนุน ส่วนสมาคมกีฬาก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ดังนั้นทางมูลนิธิจึงได้จัดทำ MOU สนับสนุนสมาคมกีฬาเทคบอลฯ และหลังจากนี้ทางมูลนิธิก็จะพยายามเดินสายไปสนับสนุนทุกสมาคมกีฬาต่อไปอีกด้วย
น.ส.ณัฏฐิณิชา ไกรรักษ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดทำ MOU และการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทคบอลฯ เป็นการร่วมกันพัฒนาส่งเสริมวงการเทคบอลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเราได้เห็นศักยภาพของนักกีฬาเทคบอลไทยที่สร้างชื่อเสียงนะดับนานาชาติ ครั้งนี้เราผนึกกำลังสนับสนุนด้านต่างๆ ครบวงจร เพื่อเตรียมพร้อมนักกีฬาอย่างเต็มที่ ทั้งงบเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนด้านกฎหมาย สิทธิประโยชน์ คุ้มครองและอำนวยความสะดวกต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเทคบอล และนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยแน่นอน
พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล กล่าวว่า สมาคมกีฬาเทคบอลฯ ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ทำ MOU กับมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา สำหรับกีฬาเทคบอลไทยเกิดมาได้ 5 ปี แต่เราสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกได้รู้ ในแถบเอเชียเราถือเป็นผู้นำ และได้รับการชมมีการพัฒนารวดเร็วมา อย่างไรก็ตาม เราก็จะพยายามให้ก้าวหน้าทดเทียมระดับโลกขึ้นไปอีก อีกสิ่งสำคัญคือการพัฒนาผู้ตัดสินที่ของไทยเราเข้าไปอยู่ในสหพันธ์หลายคนแล้ว ทั้งนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาที่สนับสนุนงบประมาณ เราจะนำเงินไปใช้อย่างถูกต้องให้ไปถึงนักกีฬาในการพัฒนาตัวเอง สำหรับในศึกซีเกมส์ก็จะสู้เต็มที่ และหวังกวาดทั้งหมด 5 เหรียญทอง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย