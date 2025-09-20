ทัพรักบี้ทีมชาติไทยเฮ! ได้ฮีเลียส หนุนชุดแข่งขันสู้ศึกนานาชาติ
รักบี้ไทยได้ “ฮีเลียส” แบรนด์ชุดแข่งขัน ร่วมเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันทีมชาติไทย ในการลุยศึกนานาชาติ โดยยูนิฟอร์มโฉมใหม่ เน้นเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี ส่วนดีไซน์ก็แฝงด้วยความเป็นไทยใช้สีของธงชาติไทยเป็นหลัก ซึ่งเสื้อสีเหลืองที่เป็นชุดหลักของทีมชาติไทย จะมีการเล่นลวดลายที่สวยงาม
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ผู้สนับสนุน บริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ “Helios” (ฮีเลียส) เข้ามาสนับสนุนชุดแข่งขัน โดย “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ได้ร่วมลงนาม ท่ามกลางคณะกรรมการสมาคมเป็นสักขีพยานกับ นายศศวัตก์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ กับ นายณัฏฐพล โศภาวชิราฤทธิ์ 2 ผู้บริหารหนุ่ม จากบริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด
นายณัฏฐพล โศภาวชิราฤทธิ์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “Helios” แบรนด์เสื้อผ้ากีฬา ได้ทำงานร่วมกับ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ อีกครั้ง ซึ่งตนเคยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้มาก่อน รู้ดีว่าผ้าแบบไหนที่เหมาะสมกับนักกีฬารักบี้ ทำให้ชุดแข่งทีมชาติไทยนั้นได้ถูกการคัดเลือกเนื้อผ้าเป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย อีกทั้งดีไซน์ต่างๆ ก็เข้าถึงกับสรีระนักกีฬารักบี้ ส่วนลวดลายของชุดทีมชาติไทยนั้นก็แฝงด้วยความเป็นไทยใช้สีของธงชาติไทยเป็นหลัก ส่วนเสื้อสีเหลืองที่เป็นชุดหลักของทีมชาติจะมีการเล่นลวดลายอันสวยงาม
นายณัฏฐพล ยังกล่าวว่า ชุดแข่งขัน “Helios” เป็นชุดที่มีคุณภาพสูง เพื่อนักรักบี้โดยเฉพาะ ทุกรายละเอียดได้รับการวิเคราะห์เป็นอย่างดี และ “Helios” พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกความสำเร็จของนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย
ด้าน พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ กล่าวว่า ต้องขอบคุณบริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “Helios” ที่ให้การสนับสนุน สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ อีกครั้ง ในฐานะนายกสมาคมขอสัญญาว่าเราจะเดินไปด้วยกัน และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
สำหรับแฟนคลับรักบี้ไทย ผู้ใดที่สนใจสินค้า รักบี้ทีมชาติไทย สามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทาง Helios ได้ ที่ Line@ : @iwearhelios, Facebook : iwearhelios รวมถึง website www.heliosxstore.com โดยสินค้ารักบี้ไทยมีกำหนดเริ่มวางจัดจำหน่ายในวันที่ 25 ก.ย.68 เป็นต้นไป