บาส-เฟม ปราบคู่มือ 2 ของโลก ทะยานเข้าชิงศึกขนไก่ ไชน่า มาสเตอร์ส
การแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 40,000,000 บาท ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 กันยายน เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
โดยนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาสู่รอบนี้เพียงประเภทเดียว คือในประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก โคจรมาพบกับ เจียง เจิ้น ปัง กับ เว่ย หย่า ซิน คู่เจ้าถิ่นมือ 2 ของโลก ซึ่งสถิติที่ดวลกันมาสองครั้ง ผลัดกันแพ้ชนะฝ่ายละครั้ง
เกมแรกต่างฝ่ายต่างผลัดกันเปิดเกมรุกทำแต้มได้สนุก ก่อนที่ผ่านครึ่งเกมจะเป็นคู่ของบาส-เฟม ที่ทำได้ดีกว่าปิดเกมแรกไปได้ที่ 21-17 จากนั้นเกมสองคู่ของจีนเกร็งจนเล่นในเกมตัวเองไม่ได้ แม้ว่าในช่วงท้ายคู่จีนเร่งเครื่องมาจนเสมอ 20-20 แต่เป็นคู่ของไทยปิดเกมไปได้อีก 22-20
จบเกม เดชาพล-ศุภิสรา เอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-17, 22-20 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์ที่ 6 ของทั้งคู่ โดยจะพบกับ เฉิน ตัง เจี๋ย และ โต๊ะ อี้ เว่ย มืออันดับ 3 ของโลกจากมาเลเซีย ที่เอาชนะ เฟิง หยาน เจ๋อ กับ หวง ตง ปิง คู่มือ 1 ของโลกมาได้ 2-1 เกม