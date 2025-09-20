กกท. ประสานงาน กทม. สร้างสีสันเมืองเจ้าภาพซีเกมส์ ปลุกกระแสทั่วมุมเมือง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า ทางกกท.มีแนวคิดให้ กทม. ร่วมสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับซีเกมส์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน ให้สองหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ลงในช่องทางของแต่ละหน่วยงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน และขออนุเคราะห์ให้กทม. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ผ่านป้ายดิจิทัล ธง หรือสื่อต่าง ๆ ตามเส้นทางสำคัญ รวมถึงจัดโซนซีเกมส์ พาร์ค กระตุ้นให้เกิดความรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านโรงเรียนของกทม., เครือข่าย, มหาวิทยาลัย และชุมชนต่างๆ
โดย กกท. ได้นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย แผนงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรม Road Show และ Troop Caravan ใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้าน (Out of Home) ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่จัดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ต่างๆ และเชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา มาร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทย
รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้มีการประชุมร่วมกับ กกท. มาโดยตลอด และกทม. ยินดีสนับสนุนเสมอ ตั้งแต่ที่ทราบว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกัน กทม. ได้ดำเนินงานไปแล้ว 3 ส่วน ได้แก่ 1.การปรับปรุงสนามหลวง ซึ่งเดิมจะใช้เป็นพื้นที่เปิดงาน แต่เมื่อไม่ได้ใช้แล้ว การปรับปรุงก็ยังดำเนินต่อไปไม่มีปัญหาอะไร 2.การเร่งปรับปรุงสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ทั้งอาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เพื่อใช้เป็นสนามแข่งขัน และส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการตกแต่งเมือง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้หารือถึงข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบจาก กกท. เช่น มาสคอตและโลโก้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว นอกจากนี้ กทม. ยังได้เตรียมการสำหรับงานตกแต่งเมืองไว้แล้ว เพื่อสร้างบรรยากาศของกรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้สัมผัสถึงมหกรรมกีฬาอย่างเต็มที่ และพร้อมสนับสนุนงานในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น อาสาสมัครซีเกมส์ ประดับตกแต่งต้นไม้แลนด์มาร์ค สนามกีฬา ถนนสายหลัก การเป็น Green ซีเกมส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในที่ประชุม สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานคร โดยแนวทางการดำเนินงานมีเป้าหมายหลักในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะเจ้าภาพที่ดี และนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพฯ ซึ่งแผนการดำเนินงานถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนการแข่งขัน (กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2568) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ ระหว่างการแข่งขัน (ธันวาคม 2568) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและนำเสนอภาพลักษณ์เชิงบวก และหลังการแข่งขัน (ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569) เพื่อสรุปผลงานและสร้างความภาคภูมิใจ โดยมีการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อย่างหลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ