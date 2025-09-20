มาหยา-ธีรภัทร โชว์ฟอร์มอดีตทีมชาติ หวดฉลุย 2 เซตเข้ารอบ ธอส. ประเทศไทย
การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก คู่ที่น่าสนใจ ต้องยกให้คู่ของ มาหยา บุญญาอรุณเนตร อดีตเยาวชนทีมชาติไทยจาก กทม. พบกับ เจน่า เลลานี เฮียร์ฟอร์ด นักหวดลูกครึ่งไทย-อเมริกันจากหนองคาย เซตแรก จบแบบไม่ยาก ซึ่ง มาหยา เป็นฝ่ายชนะ เซตสอง เจน่าเค้นฟอร์มเก่งออกมาสู้ และยื้อกันถึงไทเบรก ก่อนที่ มาหยา จะใช้ประสบการณ์คว้าชัยได้อย่างฉิวเฉียด สรุป มาหยา ชนะ 2-0 เซต 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 เข้ารอบสองไปพบกับ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ มือวาง 12 จากประจวบคีรีขันธ์
ด้านชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ นักหวดหนุ่มขอนแก่น อดีตเยาวชนทีมชาติไทย และเป็นมือวาง 10 ของรายการ โชว์ความแข็งแกร่ง เอาชนะ วิทยพันธ์ ชมพูวณิชกุล จากระยอง ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ธีรภัทร เข้ารอบสองพบกับ พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ จากนครราชสีมา ที่ชนะ พีรณัฐ แสนพันธ์ จากสมุทรปราการ 6-4, 6-4
ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) ชนะ เรมิ อิอูจิ (นนทบุรี) 6-2, Ret. (ป่วย) ไทร่า ลิธิบี (กทม.) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) 6-4, 7-5 แพรวา จงจิตร (สงขลา) ชนะ พิมรา สายจันทร์ (กทม.) 6-1, 5-1 Ret. (ปวดศีรษะ) กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (กทม.) ชนะ ภัสญดา วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 3-6, 6-4 และ 6-4
รดา มานะทวีวัฒน์ (กทม.) ชนะ หนึ่งนรี กุลเรือง (ปทุมธานี) 6-0, 6-0 ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) ชนะ โชติกา สิงคำสอน (นนทบุรี) 6-0, 6-0 นิศาชล แอลฟา คงนิล (อุดรธานี) ชนะ พิมพ์พิชชา คงวัน (นนทบุรี) 1-6, 6-4 และ 7-6 (4) สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะ วาริศา อินทรพรหม (กทม.) 6-2, 6-1
ชายเดี่ยว รอบแรก เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 6-1, 6-3 วริศ สอนบุตรนาค (กทม.) ชนะ ธนภัค ตรีสัตยกุล (นครปฐม) 6-1, 6-4 ธรรมะ โคศิริ (กทม.) ชนะ กฤติธี ไศลแก้ว (กทม.) 6-1, 6-1 ณัฐพัฒน์ ขุนทอง (เพชรบูรณ์) ชนะ ปริญญา ด่านดอน (สมุทรปราการ) 6-2, 6-1
วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) ชนะ ณัฐดนัย ไพรวัลย์ (สมุทรปราการ) 3-0 Ret. (ป่วย) สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) ชนะ ธนัท สุทธิวงศ์ (นครสวรรค์) 3-6, 6-2 และ 6-1