เรื่องใหญ่แล้ว! สหพันธ์เปตองฯ สั่งแบนห้ามจัดแข่งในซีเกมส์ปลายปีนี้
หลังจาก สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) และสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) สั่งแบน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งล่าสุด ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาเปตองของไทย ที่จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้
โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ขึ้นมาทำหน้าที่เตรียมนักกีฬาเปตอง ส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงซีเกมส์ได้ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาโดย มีพลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาแสดงความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬา โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ และเงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆ เนื่องจากกกท. ยังคงยึดถือสมาคมกีฬาเปตองฯ เป็นหลักอยู่
ล่าสุด โคล้ด อเซม่า ประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ส่งหนังสือถึงประเทศไทย สั่งห้ามจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้
“อันดับแรก ต้องขอบคุณท่านประธานฯ เป็นอย่างมากในสิ่งที่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้นกับกีฬาเปตองในประเทศไทย จากการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรท่านนั้น ซึ่งไม่สมควรกับตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยท่านกระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตน อันยังความเสียหายให้แก่กีฬาของเราและบรรดานักกีฬานับพันคนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่แฝงตัวอยู่ใน สมาคมเปตองฯ ทั้งๆ ที่ถูกห้ามยุ่งเกี่ยวตลอดชีวิต จากข้อกล่าวหา การยักยอกเงิน, ทุจริตการเลือกตั้ง และการคุกคามทางเพศ ซึ่งนำไปสู่การที่สมาคมเปตองฯ ถูกขับออกจากสมาชิกระหว่างประเทศ หากท่านผู้นี้ยังคงดำรงตำแหน่ง นายกสมาศมาคมฯ อยู่
แม้ว่าจะมีข้อยุติในการให้ คณะกรรมการกลางเปตอง ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กกท. และสมาคมโบว์ลแห่งประเทศไทย (ซึ่งเป็นสมาคมที่สหพันธ์ฯ ให้การรับรอง) เข้ามาดำเนินการแทน ตามข้อสรุปในหนังสือของท่าน ลงวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา
องค์กรที่มีชื่อว่า กกท. ปฏิเสธที่จะยอมรับและดำเนินการตามข้อเสนอของ คณะกรรมการกลางฯ ทั้งๆ ที่บุคลากรของ กกท.เองก็ร่วมอยู่ในคณะกรรมการกลางชุดนี้ นายกสมาคมฯ ท่านนี้ ยังคงนำเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ที่สนับสนุนกีฬาเปตอง ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อย่างต่อเนื่องเราไม่อาจจะทนให้กีฬาของเรา ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังได้รับการรับรองจาก ไอโอซี อย่างเป็นทางการ ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของใครบางคนในทางที่ไม่ถูกต้องต่อไปได้ เมื่อท่านนายกสมาคมฯ ท่านนี้ ขาดความสามารถและความเหมาะสมในการจัดการแข่งขันเปตอง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความจำเป็นที่จะปฏิเสธการจัดการแข่งขันเปตองใน กีฬาซีเกมส์ที่จะมาถึงนี้ พร้อมกันนี้ เราจะได้แจ้งให้กับสหพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่า หากชาติใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ จะถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นระยะเวลา 2 ปี จนถึงซีเกมส์ครั้งหน้า ที่มาเลเซีย ในปี 2027 ซึ่งรวมถึง การแข่งขัน World Games เอเชี่ยนเกมส์ และ Asian Master Games เป็นต้น
เราจะแจ้งข้อยุตินี้ให้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิก ชาติต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการแข่งขันซีเกมส์ให้ได้ทราบ รวมถึงรัฐบาลไทย ถึงเหตุผลที่ทำให้นักกีฬาพลาดโอกาสในการได้รับเหรียญรางวัลและตำแหน่งต่างๆ อันเนื่องมาจากบุคคลคนเดียว ทั้งๆ ที่คนผู้นั้นควรจะถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาตลอดชีวิต”
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กำลังแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวอยู่ โดยมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป