คงทรัพย์-ลัลดา ไล่หวดคู่แข่งสบาย ฉลุยเข้า 16 คนหวดชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน เป็นการแข่งขันในรอบที่ 2 (32 คน)
ประเภทชายเดี่ยว “ซีเจ” คงทรัพย์ คงคา นักเทนนิสหนุ่ม มือวาง 3 ของรายการ เอาชนะ าคริต มูฮำหมัด ขาดลอย 6-0, 6-1 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปพบกับ ณัฐพัฒน์ ขุนทอง มือวางอันดับ 11
ด้านหญิงเดี่ยว ลัลดา กำหอม นักหวดสาวมือวาง 10 ของรายการ ใช้ความแข็งแกร่ง บวกกับชั้นเชิงและประสบการณ์ชั้นเยี่ยมปราบรุ่นน้องดาวรุ่ง ปารมี ทัดแก้ว ไปได้ 6-0, 6-1 เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปพบกับ ธนัชพร ยังโหมด มือวางอันดับ 4 ที่เอาชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ จากกทม. 6-2, 6-1
ผลคู่อื่นๆ ชายเดี่ยว กฤติน โกยกุล ชนะ ปริญ อินทรพรหม 6-3, 6-1 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ นันทชัย อ่อนสี 6-0, 6-0 เจมส์ วันแฮร์เซเลอ ชนะ ปฤณ พานิช 6-1, 6-0 ชญานนท์ แก้วสุทอ ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ 6-4, 7-6(7) ธนกร ศรีรัตน์ ชนะ สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ 6-0, 6-0
หญิงเดี่ยว ญาตาวี ฉิมฉ่ำ ชนะ เมลิสสา เซ 6-0, 6-3 ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง 6-0, 6-0 มาหยา บุญญาอรุณเนตร ชนะ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ 6-0, 6-0 พิมพ์มาดา ทองคำ ชนะ ไทร่า ลิธิบี 6-1, 6-0