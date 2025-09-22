พันธ์เทพโค่นณภัทรคว้าแชมป์โบว์ลื่งไทยแลนด์ทัวร์
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประปานครหลวง ไทยแลนด์โบว์ลิ่งทัวร์ 2025 ที่บลูโอ ริธึมแอนด์โบวล์ เมเจอร์รัชโยธิน ซึ่งเป็นการแข่งขั ครั้งที่ 3 เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักกีฬาในครั้งนี้
กติกาการแข่งขัน ใช้ระบบการแข่งขันแต้มจริง โดยไม่กำหนดแต้มเฉลี่ย และใช้ระบบแต้มต่อของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันครั้งแรก แชมป์ตกเป็นของลภัสดนับ ชูแสง นักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนครั้งที่ 2 แชมป์เป็นของ “เฮนรี่” วิลินกร เกล็ดแก้ว นักทอยแก่นชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33
การแข่งขันรายการนี้ จะแข่งทั้งหมด 6 รอบ คัดนักกึฬาทั้งหมด 11 คน เข้าไปแข่งในรอบสเต็ปเรดเดอร์ เพื่อหาแชมป์รายการนี้
โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันของ ณภัทร บุษปนิกรกุล นักทอยแก่นชุดซีเกมส์ พบกับ พันธ์เทพ พยัคฆะภรณ์ เป็น พันธ์เทพ เอาชนะ ณภัทร ไปเพียงแต้มเดียว 225-224 คะแนน คว้าแชมป์สนามสุดท้าย พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาท อันดับ 2 ณภัทร บุษปนิกรกุล รับเงินรางวัล 20,000 บาท อันดับ 3 ชวกรณ์ วุฒื ทีมชาติชุดซีเกมส์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท
ด้านนางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการนี้ เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ภายในประเทศไทย รายการสุดท้ายของปีนี้ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ที่นักกีฬาโบว์ลิ่งชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่ 9-20 ธันวาคม จะได้ลงสนามแข่งขัน นักกีฬาซีเกมส์ ชุดนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กใหม่ ซึ่งฝ่ายชายมี ณภัทร บุษปนิกรกุล และ ศุภกฤต วันทาสุข ส่วนฝ่ายหญิงมี ปิ่นมนัส คำชัยภูมิ และชวกร วุฒิ ที่เคยผ่านเกมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม มาแล้ว ปีนี้ หวังไว้ว่าเด็กเหล่านี้ จะใข้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุด ซึ่งสมาคมฯ ตั้งเป้าไว้ 1 เหรียญทอง