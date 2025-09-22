จิรัฏฐ์-อัญชิสา คว้าแชมป์เทนนิสสิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025
จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ คว้าแชมป์ชายเดี่ยวเทนนิส “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025″ ไปครอง หลังหวดชนะ เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-6(2), 6-3 ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว อัญชิสา ฉันทะ คว้าแชมป์หลังหวดชนะ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4, 7-5(5) ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025” ที่สนาม เกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน
โดยประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวาง 1 ของรายการวัย 28 ปีจากกรุงเทพฯ คว้าแชมป์ได้สำเร็จ หลังหวดชนะ เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ วัย 22 ปีจากภูเก็ต 2 เซต 7-6(2), 6-3 โดยใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 40 นาที จิรัฏฐ์ ได้รับเงินรางวัล 113,500 บาท ส่วนรองแชมป์ เจมส์ ได้รับเงินรางวัล 58,500 บาท
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ อัญชิสา ฉันทะ มือวาง 5 ของรายการ วัย 23 ปีจากประจวบคีรีขันธ์ คว้าแชมป์ไปครอง หลังหวดชนะ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวาง 1 ของรายการ วัย 30 ปีจากขอนแก่น 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4, 7-5(5) โดยใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 54 นาที อัญชิสา ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท ส่วนรองแชมป์ พัชรินทร์ ได้รับเงินรางวัล 65,000 บาท
ขณะเดียวกัน TATP TOUR ยังจัดกิจกรรมพิเศษ “TATP Charity Match” เพื่อรอยยิ้มจากบ้านจะบูสี ดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย เป็นการแข่งขันพิเศษเพื่อระดมทุนให้กับโครงการ “สร้างอาหารบนผืนป่าไม่ตาย” เพื่อรอยยิ้มไม่เลือนหายไปจากชุมชน โดยแข่งขันแบบเซตละ 4 เกมชัยชนะตกเป็นของ “บอม” ธนิน มนูญศิลป์ และ “มาหยา” บุญญาอรุณเนตร ที่เอาชนะ “ออกัส” วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ “นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม 2-1 เซต สกอร์ 4-5, 4-2 และซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 และ “TATP All Star 2025” รวมเอาศิลปินดารา 8 คนร่วมแข่งขัน แชมป์ตกเป็นของ “ดีเจ เอกกี้” เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ ที่หวดเอาชนะ “อู” ภาณุ สุวรรณโณ ในรอบชิงชนะเลิศ 6-3 เกม