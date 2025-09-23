เกษม นักกล้ามทีมชาติคว้าแชมป์เพาะกายปักษ์ใต้คลาสสิค
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสรายการ “ปักษ์ใต้คลาสสิค” รายการ “โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์” สนามที่ 2 ที่ ศูนย์การเซ็นทรัล สมุย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย
พาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. แชมป์เป็นของเกษม รัตนพร เหรียญเงินเพาะกายอาเซียน ปี 2568 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ (ค่ายเพาะกายเชียงราย สนามกีฬาจ.เชียงราย) ที่ 2 วีระยุทธ สังข์ทอง (ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสจ.ประจวบคีรีขันธ์) ที่ 3 ณัฐนนท์ นาคคำพันธ์ (พัด’ลุง ยิม) ที่ 4 คณินธน์ ก่อแก้ว (ช้างยิมโคราช) ที่ 5 อรุณ บินล่าเต๊ะ (พัด’ลุง ยิม)
พาะกาย เยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ 1 พรนวชัย โคตรภักดี (ค่าย วี เอ็ม ยิม) ที่ 2 วงศกร สุวรรณเพชร (ชมรมเพาะกายปัตตานี) ที่ 3 ปวริศน์ กรมเมือง (ชมรมเพาะกายปัตตานี) ที่ 4 สิริวุฒิ ชัยสวัสดิ์ (ค่ายสมชายยิม) ที่ 5 ปัญญากร กำเหนิด (ชมรมเพาะกายจ.ขอนแก่น)
เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. ที่ 1 ณธกร อาบสุวรรณ์ (ช้างยิมโคราช) ที่ 2 กูดูรีมัน สามะอาลี (ชมรมเพาะกายปัตตานี) ที่ 4 อนิรุตน์ บิลเหล็ม (ยิมพี่ก้อง) ที่ 5 สาทิต ธรรมกรณ์ (แบม ฟิตเนส ลพบุรี)
โมเดลฟิสิค หญิง ที่ 1 พิมพ์ชนก อัตถาชน (ซัคซสยิม) ที่ 2 ปิติยุวดี วิริยะวัชรากร (พัด’ลุง ยิม) ที่ 3 พรนภัส สุขเกษม (พัด’ลุง ยิม) ที่ 4 อัญชลี สดธัญญา (ช้างยิมโคราช) ที่ 5 ฐิตาภรณ์ แสงมณีกูลวัฒน์ (พัด’ลุง ยิม)
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการนี้ ถือเป็นประสบความสำเร็จ ได้รับเสียงตอบรับจากชาวสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อย่างดี สนใจมาชมการแข่งขันกันอย่างล้นหลาม ที่เซ็นทรัล สมุย รวมทั้งนักกีฬาที่เข้าแข่งขันมาจากทุกภาคทั่วประเทศไทย ภาคเหนือสุดอย่าง เชียงราย ภาคใต้มีทั้งพัทลุง ปัตตานี รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนครราชสีมา ขอนแก่น รวมทั้งนักกีฬา จาก กทม. และจังหวัดใกล้เคียง ภาคกลาง อย่างลพบุรีและจังหวัดอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พิษณุโลก หรือ ประจวบคีรีขันธ์ ต่างเดินทางมาแข่งขันกันหมด นักกีฬามีทั้งคนไทยและต่างประเทศ มาจากมาเลเซีย ที่มาได้แชมป์ก็มี นอกจากนี้ ยังมีระดับเด็กๆ อายุ 8 ปี จากกองทัพอากาศ เด็กวัย 11 ปี และ รุ่น 13 ปี หรือจะมีนักกีฬาที่สูงอายุกว่านี้ เรียกว่า เพาะกายเข้าถึงทุกระดับอายุ