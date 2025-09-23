ย้อนไทม์ไลน์ยุ่งๆ ในมุ้งเปตองไทย ก่อนสหพันธ์สั่งแบนไม่ให้จัดในซีเกมส์ 2025
ย้อนไทม์ไลน์ปัญหาดราม่า สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ เรื่องราวที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน แย่งชิงอำนาจกัน จนทำให้ลุกลามบานปลายเริ่มจาก 10 พฤศจิกายน 2566 นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย หรือ “โค้ชหน่อย” ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม แทนที่ นายไกรสีห์ กรรณสูตร ซึ่งหมดวาระ สโมสรสมาชิก เข้าร่วมประชุม 90 จาก 97 สโมสร
ผู้สมัครโหวตเสียงรับรองผู้สมัครนายกฯ 2 คน รอบแรก นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ รับรอง 72 เสียง และ พล.อ.อ.พิชัย เขม้นจันทร์ 18 เสียง แต่น้อยกว่า 1 ใน 5 ทำให้ พล.อ.อ.พิชิย ไม่ผ่านการรับรอง โหวตเสียงรอบ 2 รับรอง นาวาโท สุทธิโรจน์ รับเสียงสนับสนุน 72 จาก 90 เสียง ได้เป็นนายกสมาคมคนใหม่
จากนั้นมีการร้องเรียนไปยัง สหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ว่า มีหลักฐานการปลอมแปลงเอกสารของจำนวนสโมสรสมาชิกเกินครึ่งในการเข้าใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนายกสมาคม อีกทั้งยังฟ้องร้องต่อ สหพันธ์เปตองโลก หรือ The World Petanque and Bowls Federation (WPBF)
วันที่ 31 มกราคม 2568 มีจดหมายประทับตราของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ส่งมายังประเทศไทย ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ว่า คณะกรรมการจริยธรรมของ สหพันธ์เปตองและโบว์ลโลก (WPBF) ห้ามไม่ให้ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมทางกีฬา จรรยาบรรณของ IOC และ WPBF ส่งผลให้สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย โดนแบนจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ จนกว่าสมาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมฯ ตามที่สหพันธ์มีคำสั่งถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ออกมาชี้แจงว่า เป็นเพียงกลุ่มคนในขั้วอำนาจเก่าที่เสียผลประโยชน์จากการที่ตนได้รับเสียงไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาเปตอง ซึ่งก็มีอยู่ 5 คนด้วยกันที่กำลังทำทุกวิถีทาง ที่จะบีบบังคับให้ตนออกจากตำแหน่ง ซึ่งตนมองว่ามันเป็นเรื่องที่บานปลายจนนักกีฬาเราเสียสิทธิ์การไปป้องกันแชมป์โลก นำความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศไทยแบบนี้ตนรับไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง
ต่อมา 5 พฤษภาคม 2568 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสำนักงานซีเกมส์ ระบุว่า จะมีการตั้งกรรมการกลาง 7 คน ในการเข้ามาบริหารงานของสมาคมฯ ซึ่งมีคนกลางที่สหพันธ์ฯ กำหนดมา 2 คน หลังจากได้รายชื่อกรรมการกลางจะให้สหพันธ์เปตองนานาชาติรับรองโดยตรง โดยมี พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางฯ ส่วนการส่งนักเปตองทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ จะให้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ทำหน้าที่ส่งแทนฉะนั้นไม่มีผลกระทบกับนักกีฬาไทย
วันที่ 15 กันยายน 2568 ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่างมีปัญหาที่เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง กกท.ยังไม่ระงับการปฎิบัติหน้าที่ของสมาคมกีฬาเปตองฯชุดที่ถูกแบน รวมถึงยังมีกระแสข่าวจะให้เข้ามาดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเอง ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อสมาคมเดิมถูกสหพันธ์แบนและถอดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหพันธ์ไปแล้ว ก็ควรที่จะหยุดการทำหน้าที่ไปโดยปริยาย จะเป็นอื่นไม่ได้
ขณะที่ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอ สำนักงานซีเกมส์กล่าวว่า อยากจะให้ กกท.ยึดหลักความถูกต้อง และมองเห็นปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองฯ ให้ลึกซึ้งกว่านี้ พร้อมยอมรับในคำสั่งของสหพันธ์เปตองโลกที่ได้ทำหนังสือยอมรับให้คณะกรรมการกลางที่มี พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางฯ เข้ามาดำเนินการจัดส่งนักกีฬาลงแข่งซีเกมส์
วันที่ 16 กันยายน 2568 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬา ว่า กกท.ต้องยึดตามกฎหมาย คือโอนเงินให้สมาคมฯ เป็นผู้จัดการเหมือนสมาคมกีฬาอื่นๆ ไม่สามารถโอนตรงให้นักกีฬาได้
วันที่ 22 กันยายน 2568 โคลด อาเซมา ประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ สั่งแบนไม่ให้จัดการแข่งขันเปตอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หากชาติใด ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ จะถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นระยะเวลา 2 ปี จนถึงซีเกมส์ครั้งหน้า ที่มาเลเซีย ในปี 2027 ซึ่งรวมถึงการแข่งขันเวิลด์เกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ และเอเชี่ยนมาเชียลอาร์ตเกมส์ เป็นต้น