เจ็ตสกีเวิลด์คัพที่ไทยวางเป้าใหญ่ เงินสะพัด 680 ล้าน คนร่วมหลักหมื่น
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “WGP#1 Waterjet World Cup 2025” ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ประเทศไทย มีนักกีฬาทั่วโลกสมัครกันเข้ามาอย่างคึกคัก ก่อนระยะเวลาแข่งถึง 3 เดือน ต่างจากก่อนหน้าที่จะส่งเข้ามาก่อน 1 เดือนสุดท้าย ที่เป็นวันปิดการสมัครเท่านั้น ค่อนข้างชี้วัดกระแสความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นได้ดี เชื่อมโยงเป้าหมายการนำเข้าทีมนักกีฬาทั่วโลก กว่า 3,000 คน ตั้งเป้าผู้ชม 7,000 คน เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติแบรนด์คนไทย ที่มีผู้ร่วมงาน 10,000 คน
นายปริเขตกล่าวอีกว่า ในเชิงวิชาการ ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิเคราะห์ว่าการแข่งขันรายการนี้ มีเงินหมุนเวียนกว่า 650 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ WGP#1 ตั้งเป้าที่จะช่วยสนับสนุนวงการกีฬาไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 680 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เจาะลึกเป็นการนำเข้าเงินตราทีมแข่งต่างประเทศด้วย และกระแสการเติบโตทุกด้านในปีนี้ ทำให้มั่นใจต่อเป้าหมายดังกล่าว พร้อมทั้งกำลังเตรียมแผนงานต่อเนื่องปี 2569 ที่จะสร้างความแข็งแกร่งระดับโลกมากยิ่งขึ้น และทั้งหมดจะย้อนกับสร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมาก ในหลายมิติ
ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยอีกว่า มีคนถามเสมอด้วยความสงสัยว่า ประเทศไทย เป็นผู้นำวงการกีฬาเจ็ตสกีของโลกได้อย่างไร ทั้งที่ กีฬานี้มีต้นกำเนิดในสหรัฐฯ มีสมาคมกีฬาโลก ที่สหรัฐอเมริกา และยังมีสมาคมกีฬาที่แข็งแกร่งในยุโรป และชาติมหาอำนาจต่างๆ เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น ฯลฯ WGP#1 นั้นสร้างการเติบโตแบบเฉพาะทาง ด้วยแนวคิดฝรั่งทำกีฬาขายตลาดโลกได้ คนไทยก็ต้องทำได้ ไม่ยึดติดกับแนวติดเก่าๆที่เอาแต่ยกย่องฝรั่งให้แผ่ขยายอิทธิพลกีฬาอย่างเดียว ส่วนวงการกีฬาไทยก็เป็นผู้รับใช้นโยบาย ดังนั้น ทุกทัวร์นาเมนต์ของ WGP#1 จึงมีหลักการ ที่ค่อยๆ สั่งสมความเชื่อถือต่อนักกีฬาโลก จะต้องออกไปเวทีโลกเพื่อแสดงศักยภาพทัวร์นาเม้นท์กีฬาไทยเช่นกัน ซึ่งทัวร์นาเม้นท์เก็บคะแนนชิงแชมป์โลก WGP#1 World Series ประสบความสำเร็จทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สนามชิงชนะเลิศในประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ 1 ของโลกเวลานี้