เงือกเนย ตั้งเป้าป้องแชมป์ซีเกมส์ เผยชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาทำสมาธิก่อนแข่ง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้ โดยภายในงานมี “เงือกเนย” กมลชนก ขวัญเมือง นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม ร่วมงานด้วย
กมลชนก กลา่วว่า ปกติเป็นคนชื่นชอบการอ่านหนังสือโดยเฉพาะแนวประวัติศาสตร์ทั่วไป แต่เล่มที่ชอบที่สุดคือ “แพะรับบาป” ของนักเขียนชื่อ “ฟาโรห์” ซึ่งเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่อ่านสนุก ชวนติดตาม และเข้าใจง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
“หนังสือมีความจำเป็นสำหรับนักกีฬาในเรื่องของจิตวิทยา ก่อนแข่งขันชอบอ่านหนังสือนแวจิตวิทยา ได้รู้สึกโฟกัส มีสมาธิ รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรด้วย” เงือกสาวเจ้าของ 1 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 32 กล่าว
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความพร้อมสำหรับซีเกมส์ ที่ประเทศไทยนั้น กมลชนก กล่าวว่า ตอนนี้ความพร้อมอยู่ที่ราวๆ 80 เปอร์เซ็นต์ เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยก่อนถึงการแข่งขัน ปีนี้ลงแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ ประกบอด้วย ฟรีสไตล์ 200, 400, 800 เมตร, เดี่ยวผสม 200, 400 เมตร, ผีเสื้อ 100, 200 เมตร และผลัดอีก 4 ระยะ
“จากผลงานคราวก่อน 1 ทอง 4 เงิน 4 ทองแดง ครั้งนี้ตั้งเป้าอยากรักษาแชมป์ 1 ทองในประเภทเดี่ยวผสม 400 เมตรให้ได้ และก็อยากเปลี่ยนเหรียญเงินให้เป็นทองเพิ่มเติม เช่นผีเสื้อ 200 เมตรด้วย” เงือกเนย กล่าว
กมลชนก กล่าวปิดท้ายว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ได้เล่นในบ้าน มีเสียงเชียร์คอยหนุนหลัง มีคนให้กำลังใจตลอด ก็จะทำให้มั่นใจขึ้นและทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้