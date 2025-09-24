กีฬาในประเทศ

กมลวรรณ ฉลุยเข้ารอบตัดเชือก ลุ้นเข้าชิงหวด ธอส. ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือวาง 7 ของรายการ หวดเอาชนะ “เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า นักเทนนิสรุ่นน้องวัย 15 ปี 2 เซตรวด 6-1, 6-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ ธนัชพร ยังโหมด มือวาง 4 ของรายการ ที่ชนะ ญาตาวี ฉิมฉ่ำ 2-1 เซต 2-6, 6-3 และ 7-6(2)

ด้านชายเดี่ยว เครดิต ไชยรินทร์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ มือวาง 8 ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ผ่านเข้ารอบไปพบกับ เจมส์ วันแฮร์เซเลอ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยียม ที่ชนะ คงทรัพย์ คงคา 2-0 เซต 6-3, 6-2

ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ พิมพ์ลภัส ลิม ชนะ พิชญาภัค ศรีมุกข์ 7-6(2), 6-3 พิมพ์มาดา ทองคำ ชนะ วรรษชล สวัสดี 6-4, 6-1

ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน ชนะ ธนกร ศรีรัตน์ 7-5, 4-2 Ret. (เจ็บไหล่ขวา) จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ กฤติน โกยกุล 4-6, 6-1 และ 6-3

คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ นันทภพ วสุวัต -รดา มานะทวีวัฒน์ ชนะ โชติกา สังข์ลาโพธิ์ -วรชน รักษ์ปวงชน 6-4, 6-1 เจมส์ วันแฮร์เซเลอ -ไทร่า ลิธิบี ชนะ ปารมี ทัดแก้ว-ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 6-1, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9

ชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ นพดล น้อยกอ -เครดิต ไชยรินทร์ ชนะ ตรัย ศรีเสน-วริศ สอนบุตรนาค 6-2, 6-3 ธนกร ศรีรัตน์-ฐานทัพ สุขสำราญ ชนะ สุทธิภัทร ยุนกระโทก-ธนภัค ตรีสัตยกุล 6-1, 6-2 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์-กฤติน โกยกุล ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง-วีรวิชญ์ กำพุฒ 6-0, 6-0 แทนตะวัน แมคจิโอลิ-ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ ชนะ ณัฐพัฒน์ ขุนทอง-ธรรมะ โคศิริ 6-1, 6-4