เปิดฉากศึกวอลเลย์บอลชายหาด ไทยแลนด์ บีช 2025 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคอีสาน
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2025 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2568 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 โดยมี ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการแข่งขัน และเรือเอก ธรรมทัช กล่อมแก้ว
ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก นางเฉลิมขวัญ หล่อตะกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นานกีรฒิการย์ พิมพันิตย์นายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ได้แก่ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี (ชาย-หญิง) จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 23-16 กันยายน 2568 และ 27-30 กันยายน 2568 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ได้รับการสนับสนุนโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูโรเปี้ยนฟูด จํากัด (มหาชน)