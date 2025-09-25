กมลวรรณ-จิรัฏฐ์ ทะยานเข้ารอบชิง! มีลุ้นคนละ 2 แชมป์เทนนิสชิงแชมป์ ปทท.
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขันเทนนิสภายในประเทศรายการใหญ่ที่สุด รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 กันายนได้คู่ชิงฯ ครบทุกประเภทแล้ว
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดวัย 18 ปี มือวางอันดับ 2 จากอยุธยา โชว์ฟอร์มดาวรุ่งเอาชนะ “พลอย” ธนัชพร ยังโหมด มือวาง 4 จากชลบุรี วัย 26 ปี ในเซตแรก 6-2 ทว่า หลังจากนั้น ธนัชพร ต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน เพราะเจ็บแขนขวา
ฉะนั้น กมลวรรณ จึงเอาชนะ ธนัชพร ไปด้วยสกอร์ 6-2 Ret. และได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำ มือวาง 3 จากสุราษฎร์ธานี ที่ตัดเชือกชนะ พิมพ์ลภัส ลิม จาก กทม. ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ ด้วยสกอร์ 6-2, 6-3
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป รอบรองชนะเลิศ “เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ อดีตทีมชาติไทย ชาวกรุงเทพฯ และยังเป็นมือวาง 2 ของรายการ ใช้ประสบการณ์ปราบรุ่นน้องดาวรุ่ง ตรัย ศรีเสน จากประจวบคีรีขันธ์ 2-0 เซต 6-1, 6-0
จิรัฏฐ์ จะชิงชนะเลิศกับ เจมส์ วันแฮร์เซเลอ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยียม มือวาง 5 จากภูเก็ต ที่ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ มือวาง 1 จาก กทม. ด้วยสกอร์ 5-7, 5-3 Ret. โดย เครดิต ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน เพราะเจ็บข้อมือขวา และยังมีอาการตะคริวอีกด้วย
นอกจากนี้ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร และ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ยังมีลุ้นอีกรางวัลจากประเภทหญิงคู่ และชายคู่ตามลำดับ หลังจากได้ชัยชนะในรอบตัดเชือก โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ลัลดา กำหอม (กทม.)-กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.)-วรัญญา วงค์เทียนชัย (เชียงราย) 5-7, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก)-แพรวา จงจิตร (สงขลา) ชนะ เวียร่า ดีเพิ่ม (ชลบุรี)-ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ (สุราษฎร์ธานี) 7-6(3), 6-3
ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.)-กฤติน โกยกุล (พังงา) ชนะผ่าน เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.)-นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ธนกร ศรีรัตน์ (กทม.)-ฐานทัพ สุขสำราญ (ลพบุรี) ชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น)-แทนตะวัน แมคจิโอลิ (กทม.) 6-3, 6-4