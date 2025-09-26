พูม่า-บางแสน42 เปิดตัวทีมเพซเซอร์ รายการ บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน
PUMA แบรนด์เครื่องแต่งกายกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี นำโดยพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักในรายการแข่งขันวิ่งมาราธอน “BANGSAEN42 Chonburi Marathon” หรือ “บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน” ซึ่งจัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นำโดยรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม “PUMA x BANGSAEN42 GEAR UP PACER DAY” เปิดตัวเพซเซอร์ (Pacer) จำนวน 16 ทีม ร่วมด้วยทีม Cut Off, Sweeper และ Plogging รวมทั้งสิ้น 100 คน ที่จะร่วมกันพานักวิ่งเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน 9 พฤศจิกายนนี้ ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
โดยปีนี้ PUMA ได้ร่วมสนับสนุนเสื้อ กางเกง และรองเท้าวิ่ง PUMA Deviate NITRO™ 3 และ PUMA Deviate NITRO™ 3 Elite ให้กับเพซเซอร์ทั้ง 100 คน โดยชุดได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับเพซเซอร์เพื่อทำการฝึกซ้อมไปจนถึงวันแข่งขัน สำหรับรองเท้ารุ่น PUMA Deviate NITRO™ 3 และ PUMA Deviate NITRO™ 3 Elite เป็นรองเท้าวิ่งที่ผลิตจากโฟม NITROFOAM™ เสริมแผ่นคาร์บอน PWRPLATE ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งวันซ้อมและวันแข่ง ซึ่งทาง PUMA ได้เลือกรองเท้า 2 รุ่นนี้มาเพื่อให้ทีมเพซเซอร์ได้มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมการทำงานสำหรับระยะมาราธอน
นอกจากนี้ PUMA ยังได้จัดกิจกรรม “PUMA x BANGSAEN42 Marathon Camp” ร่วมกับโค้ชมืออาชีพ “โค้ชโอ” อรรถพล เคี่ยมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิ่ง “BANGSAEN42 Chonburi Marathon” โดยมีตารางฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์จนถึงวันแข่งขัน สามารถติดตามการฝึกซ้อมได้ที่ เฟซบุ๊ก: PUMA NITRO RUN CLUB และเฟซบุ๊ก BANGSAEN42
สำหรับรายการ BANGSAEN42 Chonburi Marathon จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี