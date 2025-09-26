เซ็นทรัล พัทยา ชวนร่วมงานวิ่งริมทะเลที่ฮอตที่สุดของประเทศ 1 พ.ย.นี้
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ผนึกพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ชวนนักวิ่งทั่วโลกฟิตหุ่นให้พร้อมและมาสร้างปรากฏการณ์งานวิ่งริมชายหาดพัทยาสุดร้อนแรงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับงาน “Pattaya International Bikini Beach Race 2025” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sea Sparkle Run: The Coral and Pearl Edition ถ่ายทอดความงดงามของท้องทะเลพัทยายามค่ำคืน พร้อมสาดแสงนีออนบนชายหาดพัทยา ผ่านเส้นทางระยะ 5 กิโลเมตร ตอกย้ำบทบาทเมืองพัทยาในฐานะ “Top Beach Destination” ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้คึกคักยิ่งขึ้น
เพิ่มความฮอตทะลุปรอท ปลุกบรรยากาศริมชายหาดพัทยาให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นกับ KOLs–Influencers สุดเซ็กซี่กว่า 100 คน ที่มาร่วมสร้างสีสัน นอกจากนี้ พบกับคอนเสิร์ตจาก “ตู่” ภพธร สุนทรญาณกิจ ที่จะมาสร้างความสุขแบบเต็มอิ่ม และพบกับความสนุกสุดร้อนแรงแบบจัดเต็มในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ณ ชายหาดพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา
พิเศษสุด! นักวิ่งยังมีสิทธิลุ้นรับรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
– ประเภท Overall : พิสูจน์ความฟิตและความแข็งแกร่ง แบ่งเป็น ชาย 3 รางวัล และหญิง 3 รางวัล
– นักวิ่งหุ่นแซ่บ : อวดหุ่นสวย โชว์ความมั่นใจในชุดบิกินี่สุดปัง แบ่งเป็น ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล
– นักวิ่งแฟนซีโดดเด่น : เปล่งประกาย สะดุดตา พร้อมเฉิดฉายบนชายหาด แบ่งเป็น ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล
– แต่งชุด Fancy แบบกลุ่ม : ปล่อยของยกแก๊ง แต่งตัวจัดเต็มแบบยกก๊วนสุดครีเอทีฟ จำนวน 1 รางวัล
สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 29 ตุลาคมนี้ ที่ : Thai Run และ World Marathon