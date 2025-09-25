อาเซียนจับมือ 5 ชาติ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งรักบี้เอเชีย
สหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARF) ลงนามความร่วมมือ MOU กับ 5 ประเทศเอเชียตะวันออก ที่มี ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ฮ่องกง และ กวม เพื่อช่วยกันพัฒนาวงการรักบี้เอเชียให้แข็งแกร่งและยกระดับให้เทียบชั้นเวทีโลก
การลงนามในครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่โรงแรมรอยัลการ์เดน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งฝั่งสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งอาเซียน นำโดย พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย ซันนี่ เซ ประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลสิงคโปร์, เอด้า มิลบี้ ประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลฟิลิปปินส์, ฟาห์มี จาลิล เลขาธิการสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลมาเลเซีย, ยุดา รามอน ผู้แทนสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลอินโดนีเซีย, ชูชัย ปัญญานุวงศ์ กรรมการสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลลาว และ เคน ผู้แทนสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลบรูไน
ส่วน 5 ประเทศจากเอเชียตะวันออก มี เจฟฟรีย์ ชาง ประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลจีนไทเป, สตีฟ แกรนแธม เหรัญญิกสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลกวม, คริสโตเฟอร์ บรู๊ค ประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลฮ่องกง-จีน, มาซาโตะ ซึชิดะ ประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลญี่ปุ่น และ ซอง วอน ซารา พาร์ค รองประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลเกาหลีใต้ โดยมี ผู้แทนจากเวิลด์รักบี้ อย่าง เดวิด คาริกี้ Chief of International Federation World Rugby, แคร์ บาเรล และ ริดซัล ซาอัด พร้อมด้วย พัชรพล เผดิมปราชญ์ ที่ปรึกษา เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และ จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) เป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ฮ่องกง และ กวม ที่เข้ามาร่วมกับประเทศจากอาเซียน เพื่อช่วยกันพัฒนาวงการรักบี้ของทั้ง 2 โซนเอเชีย และต้องขอขอบคุณ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว และ บรูไน ที่พวกเราช่วยกันก่อตั้งเป็นสหพันธ์รักบี้อาเซียนขึ้นมา โดยมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือการพัฒนากีฬารักบี้ในแถบกูมิภาคบ้านเรา และ สามารถที่จะสู้กับทีมระดับ เอเชีย และ ระดับโลกได้
ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการจับมือกันของ 2 ภูมิภาคเอเชีย เพราะทั้ง 2 โซนก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเอาข้อดีของแต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนกัน ก็จะช่วยให้แต่ละชาติแข็งแกร่งขึ้น ในอดีตนั้น ฝั่งเอเชียตะวันออก กับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชีย ซึ่งวันนี้เราดีใจมาก ที่ได้เห็นความร่วมมือแบบนี้อีกครั้ง
การที่ทั้ง 2 ภูมิภาคเอเชียจับมือกัน ก็เพื่อที่จะบริหาร จัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่นการพัฒนากีฬารักบี้ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากในปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกของเอเชียรักบี้มากขึ้น ทำให้ไม่สามารถที่จะรอ ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จาก เอเซีย รักบี้ได้ นี่ก็คือแผนในการช่วยเหลือตัวเอง และ พี่น้องในภูมิภาคอาเซียน ที่ผมเป็นประธานอยู่ อีกทั้งฝั่งโซนตะวันออก กับ อาเซียน ก็มีความต้องการที่จะพัฒนาร่วมกัน โตไปด้วยกัน จึงมีแนวความคิดที่ตกผลึกร่วมกันตาม mou มีหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ที่ต้องการสร้างกีฬารักบี้, ต้องการสร้างทีมชาติของตัวเองให้เข้มแข็ง ต้องการสร้างระบบการสร้างตั้งแต่เยาวชน, ต้องการพัฒนาทีมหญิง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก หรือยุทธศาสตร์ ของ เวิลด์รักบี้ จะเห็นได้จากการประชุม 17 World Rugby general Assembly ครั้งนี้
อันนี้ก็สำคัญกับไทยเรา ที่มีทีมหญิง ที่แข็งแกร่ง พอที่จะช่วยซ้อม หรือ ถ่ายทอดเรื่องต่างๆให้ได้ และที่สำคัญ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ก็มีการพัฒนารักบี้ อย่างรวดเร็ว นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องมาจับมือกันและพัฒนาร่วมกัน ประเทศไหนมีจุดเด่นตรงไหนก็นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่น มีระบบอะคาเดมี่ ที่ดีเยี่ยม เราต้องเรียนรู้จากญี่ปุ่น หรือ ฮ่องกง กับ สิงคโปร์ มีระบบการจัดการแข่งขันที่ดีระดับเวิลด์ซีรีส์ รวมไปถึงด้านต่างๆ เช่น การเสริมสร้างร่างกาย เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์การกีฬา ในส่วนนี้ก็จะช่วยกันพัฒนา รวมไปถึงประเทศที่กำลังพัฒนากีฬารักบี้ หรือ อยากจะมีกีฬารักบี้ ทางพวกเราก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะจัดลีกของชาติสมาชิก เป็นแบบประเภท 15 คน หรือ 7 คน ก็ต้องดูความเหมาะสม โดยการแข่งขันนี้อาจจะทำเรื่องไปถึงเวิลด์รักบี้ว่าขอการรับรอง เพราะถ้าเรามีแมตช์แข่งขันก็จะช่วยให้มีการพัฒนาวงการรักบี้เอเชียของทั้ง 2 ภูมิภาคได้ดีมากขึ้น ซึ่งพวกเราจะต้องแข็งแกร่งไปพร้อมกันเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับโลก
“ผมได้พูดคุยกับทั้ง 5 ประเทศของเอเชียตะวันออก ซึ่งพวกเขามีความยินดีมาก ที่จะเข้ามาร่วมกับกลุ่มชาติอาเซียน ให้การช่วยกันพัฒนากีฬารักบี้ของทั้ง 2 ภูมิภาค ผมในฐานะประธานสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARF) มีความภาคภูมิใจ และดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำดีลนี้สำเร็จ เห็นความสามัคคีของทั้ง 2 ภูมิภาคเอเชีย และเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศซึ่งกันและกันก่อนที่จะมีสเต็ปต่อไป” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว