กกท. เปิดตัว 20 ผู้สนับสนุน ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ มั่นใจเป็นครั้งที่ดีที่สุด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานจัดงาน “Together We Rise” การแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคคลสำคัญในวงการกีฬาไทย รวมถึงผู้แทนองค์กรผู้สนับสนุนกว่า 20 แห่ง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ดร.ก้องศักด ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “Green SEA Games” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Paralympics” ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่นครราชสีมา นับเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาจาก 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมีความตั้งใจเต็มที่ที่จะจัดการแข่งขันให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติ ทั้งมาตรฐานการแข่งขัน สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ชม และนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ พร้อมกันนี้ การจัดการแข่งขันยังได้ผลักดันแนวคิดภายใต้ “Green SEA Games” และ “Sustainable Paralympics” เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการแข่งขันที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับคุณภาพการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล
“ความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนกว่า 20 องค์กรที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านงบประมาณ ทรัพยากร และนวัตกรรม การเปิดตัวผู้สนับสนุนในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ แต่คือพลังแห่งความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยและประชาชนในอาเซียน ทั้งนี้ยังมีผู้สนับสนุนรายอื่นๆ เพิ่มเติมอีกที่ยังเจรจาไม่เรียบร้อย ซึ่งจะมีการเปิดตัวเพิ่มเติมต่อไป พร้อมกันนี้อยากขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเข้ามาสนับสนุนซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ยังเปิดรับทุกองค์กร ทุกภาคส่วน รวมถึงอยากเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วภูมิภาคด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต เพื่อยืนยันว่า “TOGETHER WE RISE” เมื่อเรารวมพลัง เราสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้เสมอ” ผู้ว่าการ กกท. กล่าวย้ำ
ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้ายว่า หลังจากที่ได้พูดคุยกับสมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน มั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถทำให้ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งนี้เป็นซีเกมส์ที่ดีที่สุด สร้างความประทับใจให้กับทุกชาติในอาเซียน
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 อย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท ติ๊กต๊อก (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), เครือเจริญโภคภัณฑ์ : CP Group, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีออลล์, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ, True Money, อเมซ ซูเปอร์แอป (Amaze Super App), บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สเปซยิม จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โซลิด กราวด์ มูฟเม้นท์ จำกัด, บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด, สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ภายในงานแถลงข่าวยังได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. อาทิ การเสวนาพิเศษ โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นฮีโร่นักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ร่วมกับผู้ฝึกสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงกีฬา มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจ การอ่านบทกวีเกี่ยวกับกีฬาและนักกีฬา ถ่ายทอดพลัง ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของการแข่งขันในรูปแบบศิลปะ นิทรรศการเกี่ยวกับการแข่งขัน ที่นำเสนอข้อมูลประวัติ ความสำคัญของซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ประเภทกีฬา นักกีฬา และผู้สนับสนุน รวมถึงกิจกรรมจากผู้สนับสนุนบนเวทีให้ได้ร่วมสนุก มีส่วนร่วม และรับทราบข้อมูลการจัดการแข่งขันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย