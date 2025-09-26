ก้อง สมเกียรติ เตรียมบิดล่าแต้มโมโตจีพีสนามถนัดแดนปลาดิบ
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา มุ่งมั่นคว้าแต้มสำคัญในสนามถนัด สู้ศึกเจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ที่โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้
นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 จากสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ คัมแบ๊กจากอาการบาดเจ็บลงแข่งขันในศึก โมโตจีพี 2 สนามล่าสุด และสามารถเก็บแต้มที่ 2 มาครองได้สำเร็จ จากซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ หลังจากการทำงานอย่างหนักร่วมกับทีม ก่อนต่อยอดด้วยการทดสอบที่มิซาโน เพื่อพัฒนาการเซ็ตอัพในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
โดยสุดสัปดาห์นี้จะเป็นการกลับมาในโซนเอเชีย ซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งต่อ “ก้อง” สมเกียรติ เพราะเปรียบเสมือน “โฮมเรซ” แห่งที่ 2 และเป็นสนามที่นักบิดชาวไทยสร้างผลงานครั้งประวัติศาสตร์ จากการคว้าชัยชนะในรุ่นโมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เมื่อปี 2023 ด้วยการบันทึกสถิติมากมายในสนามแห่งนี้ และนี่คืออีกหนึ่งโอกาสในการลุ้นเก็บแต้มจากโมโตจีพี
ทั้งนี้ ศึกเจแปนีส กรังด์ปรีซ์ 2025 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและสปรินต์เรซ เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน โดยการแข่งขันรอบเมนกรังด์ปรีซ์ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์