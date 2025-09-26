สมาคมเรือใบฯ ทำบุญครบรอบ61ปี ตั้งเป้ายกระดับสู่มาตรฐานสากล
พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี ของสมาคมฯ ที่อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน
พิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล “พิธีเปิดป้ายสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์“ อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อดีตนายกสมาคมฯ ผู้แทนจากหน่วยงานกองทัพเรือ นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี
พล.ร.อ.สมประสงค์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 61 ปี ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นสานต่อวิสัยทัศน์ในการผลักดันนักกีฬาเรือใบไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับวงการกีฬาเรือใบของไทยให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ บุคลากร, เจ้าหน้าที่, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ตลอดมา