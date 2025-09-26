เทนนิส ธอส. ได้แชมป์ประเภทคู่ครบน้องบัว-กมลวรรณ มีลุ้นแชมป์ที่ 2
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขันเทนนิสภายในประเทศรายการใหญ่ที่สุด รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน เป็นรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่
ประเภทชายคู่ ธนกร ศรีรัตน์ กับ ฐานทัพ สุขสำราญ คู่มือวาง 2 ผนึกกำลังเอาชนะ กฤติน โกยกุล กับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ คู่มือวาง 1 ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-4 แชมป์ชายคู่ ธนกร กับ ฐานทัพ ได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 36,000 บาท, รองแชมป์ชายคู่ กฤติน กับ จิรัฏฐ์ ได้รับ 18,000 บาท
ประเภทหญิงคู่ ลัลดา กำหอม กับ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร คู่มือวาง 1 ของรายการ คว้าแชมป์ได้ตามคาด หลังจากช่วยกันหวดเอาชนะ แพรวา จงจิตร กับ วรรษชล สวัสดี ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-1 และ 7-5 ลัลดา กับ กมลวรรณ ได้รับเงินรางวัล 24,000 บาท, รองแชมป์หญิงคู่ แพรวา กับ วรรษชล ได้รับ 14,000 บาท
ขณะที่ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ไทร่า ลิธิบี กับ เจมส์ วันแฮร์เซเลอ ชนะผ่าน รดา มานะทวีวัฒน์ กับ นันทภพ วสุวัต ขณะที่แชมป์คู่ผสม ไทร่า กับ เจมส์ ได้รับเงินรางวัล 24,000 บาท และ รดา กับ นันทภพ ได้รับ 14,000 บาท
จากนั้นมีพิธีมอบรางวัล โดย นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยมี นายธานี แสนยาอุโฆษ และ พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ สองกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ร่วมด้วย