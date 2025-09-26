บอร์ด กกท. ไฟเขียวงบ 420 ล้านบาท หนุน 62 สมาคมกีฬา ลุยซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 6/2568 โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการ ร่วมประชุมที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 กันยายน
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติหลักการมอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จำนวน 459,721,800 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่ง กกท. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ให้แก่สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬานานาชาติ จำนวน 62 สมาคม ในวงเงิน 420,622,825 บาท