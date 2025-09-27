สมเกียรติ ฮึดแซงจบอันดับ 17 สปรินท์เรซ บันยาญ่าคว้าแชมป์แรกของปีศึกเจแปนจีพี
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ บิดแซงจากกริดรองสุดท้ายขึ้นมาจบอันดับ 17 ในรอบสปรินท์เรซ ของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” สนามที่ 17 ของปี “โมตุล กรังด์ปรีซ์ ออฟ เจแปน” ที่โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน
โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรอบควอลิฟาย เพื่อจัดอันดับสตาร์ตในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งสมเกียรติลงบิดในช่วงควอลิฟาย 1 ทำเวลาต่อรอบ 1 นาที 44.192 วินาที ทำให้ได้ออกสตาร์ตในกริดที่ 22 จากนักบิดทั้งหมด 23 คน
จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันในรอบสปรินท์เคซ ซึ่งสมเกียรติที่สตาร์ตจากกริดที่ 22 ค่อยๆ ไล่แซงคู่แข่งขันจนกระทั่งจบอันดับ 17 ได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะ 21.883 วินาที
ส่วนแชมป์ในสนามนี้เป็นของ “เป็กโก้” ฟรานเชสโก้ บัญญาญ่า นักบิดชาวอิตาเลี่ยนจากดูคาติ เลโนโว่ ทีม ที่ทำเวลารวม 20 นาที 59.11 วินาที เป็นแชมป์แรกในปีนี้ของบันยาญ่าอีกด้วย โดยมี มาร์ก มาร์เกซ ทีมแมทตามมาเป็นอันดับ 2 และเปโดร อคอสต้า จากเร้ดบูลล์ เคทีเอ็ม แฟคตอรี่ เรซซิ่ง เป็นอันดับ 3
ทั้งนี้ “โมตุล กรังด์ปรีซ์ ออฟ เจแปน” จะแข่งขันในรอบเมนเรซ วันที่ 28 กันยายน เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV