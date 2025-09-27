กมลวรรณ-จิรัฏฐ์ คว้าชัยรอบชิง ผงาดแชมป์ศึกเทนนิส ธอส. ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขัน ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน เป็นวันสุดท้าย โดยมีนายคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ประเภทหญิงเดี่ยว “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดดาวรุ่งวัย 18 ปี ดวลแร็กเกตกับ “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำ วัย 19 ปี โดยในเซตแรกสูสีถึงกับต้องดวลไทเบรกและเป็นพิมพ์มาดา ชนะไปก่อน 7-6 ไทเบรก 8-6 ขึ้นนำ 1-0 เซต
จากนั้นเซตสอง กมลวรรณ กลับมาสู่เกมได้เอาชนะไป 6-2 เซต ทำให้ต้องเล่นเซต 3 ซึ่งสูสีก่อนกมลวรรณจะเอาชนะไปได้ 6-4 รวมผลชนะ 2-1 เซต 6-7(6), 6-2 และ 6-4
กมลวรรณ ได้ครองแชมป์ประเทศไทย ในประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป ซึ่งเป็นสมัยแรก พร้อมรับเงินรางวัล 70,000 บาท โดยนับเป็นแชมป์ประเภทที่ 2 ของกมลวรรณในการแข่งขันครั้งนี้ หลังจากได้แชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครองแล้ว ส่วน พิมพ์มาดา ได้รองแชมป์ ได้เงินรางวัล 36,000 บาท
ด้านชายเดี่ยว จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ อดีตทีมชาติไทย โชว์ความแข็งแกร่ง เอาชนะ เจมส์ วันแฮร์เซเลอ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยียม 2 เซตรวด 6-2 และ 6-3
จิรัฏฐ์ ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทย ในประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป พร้อมรับเงินรางวัลถึง 100,000 บาท ขณะที่ เจมส์ ในฐานะรองชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 50,000 บาท ทั้งนี้ นับเป็นการได้แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 2 ของจิรัฏฐ์ ซึ่งได้แชมป์ครั้งแรก ในการแข่งขัน ครั้งที่ 81 ประจำปี 2564