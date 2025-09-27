พิมล-ชัยภักดิ์ บินด่วนถกปมเปตอง ย้ำทำเต็มที่ปลดล็อกได้จัดแข่งซีเกมส์
จากประเด็นที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลงานการกีฬาของชาติ ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพใน 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ซึ่งเหลือเวลาอีกราวๆ 70 วันก่อนการแข่งขันเท่านั้น
โดยปัญหาหลักในการจัดการแข่งขันตอนนี้คือการที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) สั่งลงโทษ ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นี้ รวมถึงห้ามทุกชาติส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันไม่เช่นนั้นจะถูกแบน 2 ปีด้วยกัน โดยทาง ร.อ.ธรรมนัสยืนยันจะแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเพื่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาดำเนินการร่วมกันนั้น
ล่าสุด เมื่อค่ำวันที่ 27 กันยายน “บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย “บิ๊กแนต” นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธาน ได้เดินทางไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเจรจาหารือกับทางสหพันธ์กีฬาเปตองและโบวล์โลก (WPBF) ในการปลดล็อกและหาทางออกให้กับกีฬาเปตอง เพื่อที่จะให้สามารถจัดการแข่งขันในซีเกมส์ครั้งนี้ให้ได้
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ เปิดเผยก่อนออกเดินทางว่า เรื่องของกีฬาเปตอง ไม่ใช่แค่ปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองฯ เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด
บิ๊กเอกล่าวต่อว่า ในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่ผ่านมาได้ร่วมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งการเดินทางไปเจรจากับทางสหพันธ์กีฬาเปตองและโบวล์โลก (WPBF) ในครั้งนี้ ก็เพื่อแก้ปัญหา ตนและทีมงานก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และให้ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปลอดล็อกโทษแบนและให้กีฬาเปตองได้กลับมาแข่งขันในซีเกมส์ 2025 ให้ได้ ส่วนผลการเจรจาหารือจะเป็นอย่างไร จะออกมาในแง่ลบหรือบวก ก็ต้องติดตามกันต่อไป แต่ขอยืนยันว่าทีมงานทุกคนจะพยายามอย่างสุดความสามารถแน่นอน