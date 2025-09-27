สุธาสินี โค่นมือแกร่งเยอรมัน รอลุ้นดวลสาวสเปน ศึกลูกเด้งไชน่าสแมช
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “ไชน่า สแมช 2025” ที่ชูกังพาร์ค กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน-5 ตุลาคม มีนักกีฬา 239 คนจาก 48 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 2,050,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,066,375 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง 2 นักกีฬาสาวทีมชาติ “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง และ “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร ร่วมแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่
เมื่อช่วงดึกของวันที่ 26 กันยายน เป็นวันแข่งขันของประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก ซึ่งในรอบคัดเลือกจะแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ หากผ่านได้ถึงจะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบเมนดรอว์ 64 คนสุดท้าย โดย สุธาสินี มืออันดับ 123 โลกของไทยลงแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรกปะทะ เมย์ลิส กิเรต์ มืออันดับ 161 ของโลกตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศนิวคาลิโดเนียที่เข้าร่วม ซึ่งเป็น สุธาสินี ที่แกร่งกว่าชัด ตบชนะคู่แข่ง 3-0 เกม (11-4, 11-3, 11-3) ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่สอง พบกับ แอนเน็ตต์ เคาฟ์มันน์ มือ 66 ของโลกจากเยอรมันและเป็นมือวาง 1 ของรอบคัดเลือก
สถานการณ์ในเกมแรก เคาฟ์มันน์ ออกตัวได้ดี ขึ้นนำสาวไทยก่อน 6-2 และมีโอกาสปิดเกม แต่กลับพลาดไป ก่อนที่ สุธาสินี จะพลิกกลับมาคว้าชัย 12-10 จากนั้นตัวแทนของไทยตีได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เอาชนะเกมสองแบบขาดลอย 11-5 จากนั้นในเกมสาม ความหงุดหงิดของ เคาฟ์มันน์ มีให้เห็นชัดเจน ตรงข้ามกับความมั่นใจของ สุธาสินี ที่ยิ่งเพิ่มขึ้น ก่อนสาวไทยจะปิดแมตช์ได้ 12-10
จบการแข่งขัน สุธาสินี เสวตรบุตร ของไทย ชนะ แอนเน็ตต์ เคาฟ์มันน์ จากเยอรมัน 3-0 เกม (12-10, 11-5, 12-10) ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสาม รอพบ โซเฟีย-สวน ซาง มืออันดับ 124 ของโลกจากสเปนในช่วงค่ำของวันที่ 27 ก.ย.68 ขณะที่ “ทิพย์” อรวรรณ อีกหนึ่งสาวตัวแทนของไทยมืออันดับ 72 ของโลกได้สิทธิ์จากอันดับโลกที่สูง ได้ไปรอแข่งขันในรอบเมนดรอว์ 64 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ จะพบกับ โซเฟีย โพลคาโนวา มืออันดับ 22 ของโลกจากออสเตรียในวันถัดไป