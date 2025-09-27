ททท.ผนึก ส.คิกบ็อกซิ่ง-กำแพงเพชร จัดเทรนนิ่ง แคมป์ หนุนการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025 กระตุ้นการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) จากเมืองหลักสู่เมืองรอง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน น.ส.ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และนายกมล สิมเมือง อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานร่วมในโครงการ KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025 ที่โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสนับสนุนให้ชุมชนร่วมมือกันและใช้เอกลักษณ์ของชุมชนพัฒนาโอกาสในการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัด โดยร่วมกันพัฒนาชุมชนให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจ เพื่อรองรับการเป็นชุมชนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต
น.ส.ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งฯ ต้องการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ และความเข้าใจในกฎกติกาของกีฬาคิกบ็อกซิ่ง เพราะเป้าหมายของสมาคมต้องการที่จะเป็น “คิกบ็อกซิ่ง ฮับ” ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับเอเชียให้ได้ ด้วยประเทศไทยมีฐานกีฬาต่อสู้ที่เป็นที่นิยมมากคือ มวยไทย และกีฬาต่อสู้ต่อ ทั้ง MMA, เทควันโด้, ยูยิตสู เป็นต้น
“ดังนั้น KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025 ครั้งที่ 1 ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการให้ความรู้แก่นักกีฬาเยาวชน และส่งเสริมการต่อยอดจากการที่กีฬาคิกบ็อกซิ่ง ที่ได้ถูกบรรจุในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ และกิจกรรมนี้ถือเป็นการจัดงานแบบ (Sport Tourism) ที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองมากขึ้นตาม โครงการ ‘เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration’ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา ซึ่งเรียกว่าเป็นการบูรณาการให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร”