โอม ภวัต สร้างปรากฏการณ์เรซเดย์ แฟนคลับแห่กระทบไหล่นักบิดในกิจกรรมพิทวอล์ก
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship ประจำปี 2025 ได้เดินทางมาถึง สนามที่ 3 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยในครั้งนี้สร้างปรากฎการณ์แรงไม่หยุด เมื่อพระเอกดัง “โอม” ภวัต จิตต์สว่างดี ลงประลองความเร็วในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นครั้งแรกของชีวิต
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อแฟนความเร็วจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสนาม เพื่อร่วมกิจกรรมพิทวอล์กสุดพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าถึงเสน่ห์เบื้องหลังสนามแข่งอย่างใกล้ชิด และรับของที่ระลึกจากทีมแข่งต่างๆ นำมาแจกให้แบบฟรีๆทั้ง เสื้อทีมแบบลิมิเต็ด, ร่ม, หมวก, พวงกุญแจ, สติ๊กเกอร์ของนักแข่ง ฯลฯ ที่ขนมาแจกแบบจุใจ ซึ่งเป็น “กำไรของแฟนความเร็ว” โดยผู้ชมที่มีบัตรชมการแข่งขันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแกรนด์สแตนด์ ราคา 100 บาท หรือวีไอพี 500 บาท ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิทวอล์กได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยในสนามที่ 3 ของฤดูกาล ไฮไลต์อยู่ที่การลงสนามของนักแข่งดีกรีระดับพระเอกอย่าง “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี” ในรุ่น Superstock 1000 ซีซี (ST3) รวมทั้งยังมี ”เบนซ์ เรซซิง“ อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช ที่ลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลในรุ่น Superbike 1000 ซีซี (SB2) ที่ดึงกระแสแฟนคลับเข้าสู่สนาม และยังตอกย้ำคอนเซ็ปต์ของรายการแข่งขัน “Anyone Can Be A Hero” ซึ่งสื่อสารว่า การแข่งขันนี้ จับต้องได้ เข้าถึงผู้คน และเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้คนธรรมดาที่มีความฝัน ดาวรุ่ง และนักบิดมากฝีมือ มีเวทีแข่งขันร่วมดวลในรายการเดียวกัน สามารถพัฒนาจนถึงนักบิดระดับโลกได้ อย่างไม่ไกลเกินเอื้อม รวมถึง นักบิดต่างชาติ จากหลายประเทศ (อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อิตาลี, รัสเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น ฯลฯ) ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น และรายการนี้ยังเป็น บันไดก้าวสำคัญ เพราะผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้าร่วมรายการใหญ่ระดับทวีปอย่าง “เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ” อีกด้วย
ทั้งนี้ ความมันส์ของปี 2025 ยังไม่จบลง แฟนมอเตอร์สปอร์ตเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันสนามตัดสินแชมป์ประจำปี ในศึก NEXZTER BRIC Superbike สนามสุดท้ายของปี คือ สนามที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยในรอบชิงชนะเลิศจะมีการแข่งขันถึง 2 เรซ เพื่อตัดสินว่าใครคือ แชมป์ประเทศไทยตัวจริง
