ตบหนุ่มขามทะเลสอวิทยา-สาวสุโขทัยวิทยาคม เข้าตัดเชือกศึก PEA-DOMESTIC POWER
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA – DOMESTIC POWER รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน ที่ศูนย์การค้าเทอร์มอล 21 โคราช และยิมเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ในประเภททีมชาย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัด นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี 3-0 เซต (25-22, 25-15, 25-17) ทีมหนุ่มขามทะเลสอวิทยา ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ที่ตบเอาชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ. ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 3-0 เซต (25-20, 33-31 25-19)
ขณะที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี ตบเอาชนะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 3-1 เซต (25-21, 21-25, 25-17, 25-21) หนุ่มท่าข้ามพิทยาคม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี ที่ตบชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 3-0 เซต (25-10, 25-23, 25-21)
ด้านทีมหญิง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ตบเอาชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3-0 เซต (25-19, 25-22, 25-19) ทีมสาวสุโขทัยวิทยาคม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี ที่ตบชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ 3-1 เซต (25-19, 23-25, 25-6, 25-16)
ขณะที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ตบเอาชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-0 เซต (25-21, 25-18, 27-25) ทีมนักตบสาวเทพมงคลรังษี ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ที่ตบชนะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 3-0 เซต (25-13, 25-20, 25-11)
สำหรับรอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. คู่แรกเริ่มเวลา 13.00 น. โดยก่อนการแข่งขันจะมีกิจกรรมโครงการพี่สอนน้องของนักตบทีมชาติไทย เริ่มเวลา 08.00 น.