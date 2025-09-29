บู๋ พัทยา-มาย สากล แชมป์พูล 9 ลูก ประเทศไทย
“บู๋ พัทยา” ปรีชา บุญม่วง อดีตพูลทีมชาติมือเก๋าคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหลังออกคิวแทงชนะ “เอ็มพัทยา” ศรายุทธ วิชัยธรรม ไปแบบขาดลอย 11-4 แร็ค ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์การแข่งขันพูล 9 ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2568 ประเภทชาย ที่สโมสรเกียรติธาดาสุคนธสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน
ในขณะที่ “มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย แชมป์สนุกเกอร์หญิงคนล่าสุด และนักสอยคิวชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โคจรมาเจอกับ “เจล สระบุรี” นฤชา เพิ่มพูล นักสนุกเกอร์ชุดซีเกมส์รุ่นพี่ ปรากฎว่า มายด์ สากล ออกคิวได้อย่างแม่นยำกว่าเอาชนะเจล สระบุรี ไปขาดลอย 11-4 แร็ค คว้าแชมป์การแข่งขันพูล 9 ลูกหญิงไปครอง
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มร.จูนาส โอโทเนน เจ้าของร่วมและ ผอ.ฝ่ายขายต่างประเทศพร้อมด้วย มร.จาโค่ ฮองกาเนน ผช.ผอ.ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท โทมทิปส์ โอวาย ลิมิเต็ด(ฟินแลนด์) ร่วมมอบถ้วยแชมป์