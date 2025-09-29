สิรภพผงาดคว้าแชมป์โอเพ่น จูเนียร์ ศึกยิงปืนรณยุทธโลก ไทยปิดฉาก 2 ทอง 5 เงิน 8 ทองแดง
นายคเชน เจียกขจร อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมยิงปืนสั้นรณยุทธทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้ส่งนักกีฬาทีมชาติกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก รายการ “IPSC HandgunWorld Shoot 2025 South African” ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของโลกแข่งขันทุกๆ 4 ปี โดยปีนี้มีนักกีฬากว่า 1,800 คน จาก 76 ประเทศทั่วโลกเข้าแข่งขัน ในจำนวนนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งจำนวน 41 คนใน 6 ประเภทปืน ไทยคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง
“ปราชญ์” สิรภพ เหมมาลา มือปืนเยาวชนดาวรุ่งของไทย ทำผลงานคว้าเหรียญทองจากการยิงประเภทโอเพ่น รุ่นจูเนียร์มาครองได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังคว้าอีก 1 เหรียญเงินจาก ประเภทชู้ตออฟ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่คัดเลือกนักกีฬาที่ทำผลงานดีในแต่ละประเภท 8 อันดับแรกมาชิงเหรียญทองกันอีกครั้ง ซึ่งสิรภพชู้ตออฟได้เหรียญเงิน
ขณะที่ “ปอป้อ” นันท์นลิน เหลืองประเสริฐ คว้ารองแชมป์ในประเภทคลาสสิค หญิง แต่ในการชู้ตออฟ รุ่นเดียวกันนี้ นันท์นลินสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างเยี่ยมยอด
นอกจากนี้นักกีฬาไทยยังสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เพิ่มอีก เหรียญเงิน กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข (สแตนดาร์ด หญิง) มินตรา ปราโมทย์, ธนาวดี เพิกแย้ม, เรวดี ทับคำ, ธัญญลักษณ์ ปัญญานันทสิทธิ์ (โปรดักชั่น ออปติค ทีมหญิง) พิรุณ ลีละสุนทเลิศ, ศิวะ ขันตี, กบินทร์ สุศิวะ, นรเสฏฐ์ ฉัตรรัฐพงศ์(รีวอลเวอร์ ทีมชาย)
เหรียญทองแดง ภัทรธิดา มะแก้ว (สแตนดาร์ด หญิง), พัชรินทร์ อินหอม, อันดา จอนมี, มนัสนันท์ อริยรัตนหิรัญ (โปรดักชั่น ทีมหญิง), ณฤธร จารุเพียรเลิศ (สแตนดาร์ด จูเนียร์) นรเสฏฐ์ ฉัตรรัฐพงศ์ (รีวอลเวอร์ ซีเนียร์) เฉลิมพล ชมฤทธิ์, รนกร ภาธนทรัพย์, สรรเสริญ สมะลาภา, พีระพงศ์ สนธินิวัติ (โอเพ่น ซีเนียร์ ทีมชาย) วรพล กุลชัยรัตนา, ศาศวัต ศิริสรรพ์, วัฒน์ ศรีจินตอังกูร (โอเพ่น ซุปเปอร์ ซีเนียร์ ทีมชาย) กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข (ชู้ตออฟ สแตนดาร์ด หญิง) ครรชิต โอฐสัตย์(ชูตออฟ รีวอลเวอร์ ซีเนียร์ ชาย)
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคมกีฬารณยุทธแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยได้ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหลังจากนี้สมาคมฯจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีซ่า ครั้งที่ 44 ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกัน 3 สมาคมกีฬายิงปืนของประเทศไทย คือ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในสนามยิงปืนของแต่ละสมาคม โดยศึกซีซ่านี้จะเป็นสนามแข่งขันที่นอกจากให้นักกีฬาไทยได้ลงแข่งอุ่นเครื่องก่อนศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้ว ทั้ง 3 สมาคมก็จะได้ถือโอกาสนี้ในการทดสอบสนาม อุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย
นายชลิตรัตน์กล่าวอีกว่า ในส่วนของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ ก็จะใช้สนามแข่งขันที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างมีความพร้อมมากสำหรับการแข่งซีซ่า และซีเกมส์ที่จะมีขึ้นในไทย รวมถึงนักกีฬาไทยกลังจบการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็จะนำประสบการณ์ จุดอ่อนที่เจอมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อทำผลงานในการแข่งขันทั้ง 2 รายการที่จะจัดขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน