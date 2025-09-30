รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม คว้าแชมป์สมัยแรก เซปักตะกร้อ แชมป์กีฬา 7HD 2025
แชมป์หน้าแรกของที่สุดศึกลูกหวายนักเรียน เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 หลังจากเฟ้นหาสุดยอดทีมตะกร้อฝีเท้าจัดจ้านกว่าหลายสัปดาห์ ล่าสุดได้แชมป์เรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทที่ 3 ของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025 จัดโดย ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย นำ 16 ทีมนักเรียนลูกหวายชั้นนำ มาร่วมลงสนามประลองฝีเท้าฟาดกลางอากาศ สานฝันนักเรียนและเยาวชนในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติ ชิงความเป็นหนึ่งของวงการตะกร้อเยาวชนไทย พร้อมคว้าถ้วยแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี
โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ที่ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นการเฟ้นหาสุดยอดทีมแกร่ง คู่ชิงชนะเลิศ ระหว่าง รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบกับ รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม และชิงอันดับที่ 3 รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พบกับ รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดสนามรอบตัดสินด้วยคู่ชิงอันดับที่ 3 เป็นการประชันฝีเท้ากันของ ตะกร้อหนุ่มเมืองนักปราชญ์ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ขนอาวุธครบเครื่อง เสิร์ฟ ตั้ง ฟาด มาสู้กับ ขุนศึกเมืองยุทธหัตถี รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตัวทำฟอร์มโหด ขึ้นฟาดเหนือเน็ต คู่นี้สู้กันมันแบบไม่อ่อนข้อ ผลัดกันได้แต้มจนแฟนลูกหวายนั่งไม่ติด สุดท้ายเป็น รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไล่บี้ เอาชนะ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไปได้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 9-15, 15-10 และ 15-12 คว้าอันดับที่ 3 ไปครอง
จากนั้นคู่ชิงชนะเลิศ สิงห์ลูกหวายเมืองเจดีย์ใหญ่ รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม พกความมั่นใจมาเกินร้อย วัดกันหน้าตาข่ายกับ ทีมเด็กหาปลาฟอร์มเก๋า รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม ทั้งคู่ระเบิดฟอร์มได้มันสมกับเป็นคู่ชิงดำ ผลัดกันบู๊ โต้กันไปมาแต้มต่อแต้ม และยังคงเป็น รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ที่เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่ง 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 12-15, 15-3 และ 15-6
ในที่สุดชัยชนะตกเป็นของทีม รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม คว้าแชมป์แรกของรายการนี้ไปครอง โดย นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบถ้วยเกียรติยศ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้านทีม รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม รองแชมป์ รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 40,000 บาท
ขณะที่อันดับที่ 3 รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รับเหรียญรางวัลจาก นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย โดยมี นาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการละคร มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท และมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับอันดับที่ 4 ได้แก่ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึง ขวัญสุดา สุทธิสาร หัวหน้าส่วนงานกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มฟรีตลอดปี เป็นรางวัลของทีมทุ่มเท ทั้ง 4 ทีม
สำหรับรางวัลพิเศษและโทรฟีต่างๆ ได้แก่ รางวัลนักกีฬาตัวทำยอดเยี่ยม ตกเป็นของ นนทนันท์ สมบัติหลาย รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ขณะที่รางวัลนักกีฬาตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยม ตกเป็นของ กิตติพงษ์ พลหาญ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมรับจักรยานนั่งตรง รุ่น 439B มูลค่า 10,000 บาท ส่วนรางวัลตัวชงยอดเยี่ยม เป็นของ วัชรพล คำแก้ว รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
ด้าน นายสกุลชัย ดับโศก รร.ท่าขอนยางพิทยาคม ได้รับ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 10,000 บาท และแพ็กเกจตรวจสุขภาพ มูลค่า 15,000 บาท ขณะที่ เมธาวัฒน์ ร่วมชาติ จาก รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับ รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด มูลค่า 52,900 บาท และยังมีรางวัลพิเศษ รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม 4 รางวัล รวมมูลค่า 7,000 บาท เพื่อให้กำลังใจกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม รองชนะเลิศ ได้แก่ รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และ รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
แฟนกีฬาเตรียมต่อติดความมันกันต่อ โดยเฉพาะแฟนฟุตบอลห้ามพลาด การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเชียร์ไปด้วยกัน โดยเปิดศึกนัดแรกรอบคัดเลือก (Preliminary Round) วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคมนี้ พร้อมเปิดสนามให้ดวลแข้งพร้อมกันถึง 3 สนาม ได้แก่ สนามเทพหัสดิน, สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามจินดารักษ์