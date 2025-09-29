โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ คว้าถ้วยแรลลี่ อาร์เอเอที ไทยแลนด์
“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ลงสนามส่งท้ายฤดูกาลในการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ “อาร์เอเอที ไทยแลนด์ แรลลี่ แชมเปี้ยนชิพ 2025″ สนามที่ 4 คว้าอันดับ 2 ในรุ่น RC 2.1 ที่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน
สนามปิดฤดูกาลนี้นักแข่งและทีมงานต้องเผชิญสภาพเส้นทางสุดท้าทาย ทั้งทางฝุ่นลื่นคดเคี้ยว หลุมบ่อแบบจัดเต็ม รวมถึงสภาพอากาศที่กดดันสมาธิของนักแข่งทุกวินาที จึงเป็นสนามที่วัดสมรรถนะของรถรวมถึงทักษะการควบคุมรถและกลยุทธ์การแก้เกมของทีมอย่างแท้จริง
โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ส่ง TOYOTA Yaris Cross HEV รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย และทีมวิศวกรชาวไทย เพื่อทดสอบสมรรถนะและเก็บข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนารถยนต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานในการขับขี่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
รถ Yaris Cross HEV หมายเลข 6 ลุยทางโหดโดยฝีมือของ “จุ๊บ” ณัฐพล อังฤทธานนท์ พร้อมโคไดร์ฟเวอร์คู่ใจ “ยอร์น” อิทธิพล สิมารักษ์ โชว์ฟอร์มสุดแกร่งแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหนักหน่วงแต่ทีมยังคงรักษามาตรฐานการขับอันเฉียบคม ปรับแผนกลยุทธ์ตามสภาพเส้นทาง และดึงศักยภาพสูงสุดขอ’i5ออกมาได้อย่างเต็มที่ ก่อนปิดฉากการแข่งขันคว้าอันดับ 2 ในรุ่น RC 2.1 และอันดับ 11 แบบโอเวอร์ออลมาครองได้สำเร็จ
เกมการแข่งขันตลอดฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งรถและคน หากยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ โตโยต้า ที่มุ่งพัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งกว่าเพื่อส่งต่อเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่ท้องถนนให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง แฟนมอเตอร์สปอร์ตติดตามบรรยากาศแข่งขันสุดเร้าใจและความเคลื่อนไหวของทีม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand