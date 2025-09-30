12 นักกอล์ฟเยาวชนคลาส C-D คว้าตั๋ว สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขัน “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน” รอบคัดเลือกสู่ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ” ดวลกันที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.ลพบุรี คลาส C (11-12 ปี), คลาส D (9-10 ปี) แข่งระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2568 มีนักกอล์ฟชิงชัยกว่า 100 คน โดย นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางไปชมผลงานนักกอล์ฟดาวรุ่งไทย พร้อมให้กำลังใจ ติดขอบสนามด้วย
รายการนี้จะคัดนักกอล์ฟชาย 3 คน และ หญิง 3 คน ในแต่ละรุ่น เข้าร่วมแข่งขัน “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งจะแข่งที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568
หลังจบการดวลวงสะวิง 3 วัน ผลการแข่งขัน คลาส C (11-12 ปี) ชาย วรวิวรรธน์ ทยาวิวัฒน์ คว้าแชมป์ สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (73-72-70) ขณะที่ “รองแชมป์” อวี้ป่อ เซิน 3 โอเวอร์พาร์ 219 (69-77-73) และอันดับ 3 ริวกิ โอซากิ 5 โอเวอร์พาร์ 221 (71-75-75) ทั้ง 3 คน ได้สิทธิ์ไปเล่น “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ”
ส่วนคลาส C หญิง นลพรรณ คำเกิด ฟอร์มร้อนแรงทั้ง 3 วัน จบที่ 10 อันเดอร์พาร์ 206 (67-72-67) คว้าแชมป์ ตามด้วย กิรณา บัตรพรรธนะ 8 อันเดอร์พาร์ 208 (69-70-69) และ พลอยนภัส อมรวานิชย์ 5 อันเดอร์พาร์ 211 (70-72-69) ทั้ง 3 คน คว้าตั๋วลุยศึกใหญ่ ปลายเดือน ตุลาคม
คลาส D (9-10 ปี) ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์ รักษามาตรฐาน จบที่ 2 โอเวอร์พาร์ 218 (74-72-72) คว้าแชมป์ โดยมี ทัตพงศ์ วงศ์วรารักษ์ อันดับ 2 สกอร์ 12 โอเวอร์พาร์ 228 (77-72-79) และ เชน คเชนทร์ชัย 15 โอเวอร์พาร์ 231 (81-76-74) ได้สิทธิ์ลุยศึก “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ”
คลาส D หญิง ณิชาภา จบหิมเวศน์ นำม้วนเดียวจบ สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 211 (71-70-70) ตามด้วย ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง 3 โอเวอร์พาร์ 219 (73-73-73) และ มิรา พิมมะรัตน์ 13 โอเวอร์พาร์ 229 (75-78-76) ทั้ง 3 คนคว้าตั๋วสำเร็จ
การแข่งขันสัปดาห์หน้า “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน” รอบคัดเลือกสู่ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ” ดวลกันที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.ลพบุรี คลาส A (15-18 ปี), คลาส B (13-14 ปี) ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2568 ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.ลพบุรี