สุธิยาเผยสาเหตุหันหลังให้ทีมชาติไทย ฝากธรรมนัสตรวจสอบการบริหารงาน ส.เป้าบิน
“ณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบินมากประสบการณ์ดีกรีทีมชาติไทย ซึ่งผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว 4 สมัย และเคยเป็นมือ 1 ของโลกมาแล้วเมื่อปี 2559 ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ที่สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงสายวันที่ 29 กันยายน ถึงสาเหตุที่ตนเองห่างหายจากการลงแข่งขันในนามทีมชาติไทย รวมถึงถอนตัวร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่าง 9-20 ธันวาคมนี้ ว่า ตนเองตัดสินใจไม่ร่วมคัดตัวซีเกมส์ตั้งแต่แรก เพราะไม่สามารถยอมรับได้กับการทำหน้าที่รับใช้ชาติในฐานะนักกีฬา ภายใต้การบริหารงานสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ซึ่งตนเองเห็นปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการตัดสิทธิในหลายๆ เสียงอย่างไม่ธรรมในการโหวตเลือกนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ ตลอดจนการริดรอนสิทธิต่างๆ ของสมาชิกตลอดในช่วงการบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่ใน 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ แบบไม่มีขั้นตอน และมองว่ามีการบริหารงานหลายอย่างที่ไม่โปร่งใส มีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ตนในฐานะนักกีฬาที่รับใช้ชาติมายาวนานกว่า 20 ปี ไม่สามารถยอมรับได้จริงๆ
นักยิงเป้าบินกล่าวอีกว่า ไม่อยากมีส่วนร่วมและไม่อยากให้สมาคมชุดนี้ใช้ผลงานที่ตัวเองเคยสร้างมาถูกใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ จึงตัดสินใจไม่เดินกลับมาที่สนามแห่งนี้อีกตั้งแต่ปีที่แล้ว สำหรับสมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ ได้รับการสนับสนุนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนโยบาย 1 สมาคม 1 รัฐวิสาหกิจ ปีละ 5 ล้านบาท อยากถามว่าทีมบริหารสมาคมชุดนี้นำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ อยากจะฝากถามถึง ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่เป็นเจ้าของนโยบายดังกล่าว ช่วยลงมาตรวจสอบ เพราะมีหลักฐานหลายอย่าง ที่สมาคมทำอะไรบ้างกับเงินจำนวนดังกล่าว อยากจะฝากไปถึงนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าการที่สมาคมทำ MOU นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์การสนับสนุนหรือไม่ สิ่งที่ตนหวังในระยะยาวหลังจากทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นมาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลเรื่องกีฬา ก็อยากให้ท่านเข้ามาดูแลเรื่องการใช้งบของโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ขอให้มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย พรบ.กีฬาที่ชัดเจน