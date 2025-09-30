จัดวิ่งไฮเออร์รัน กลางกรุง 12 ต.ค. อันดับ 1-3 ได้สิทธิลุยชิงเต๋า มาราธอน
มร.ตง เจี้ยน ผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อิเลทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการแถลงข่าว “ไฮเออร์ รัน 2025” ที่วัน แบงค็อก เมื่อวันที่ 30 กันยายน โดยมีพล.ต. โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์เดินวิ่ง, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม, วชิราภรณ์ เทพหมอยา นักเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย ร่วมแถลง
มร.ตง เจี้ยน ผิง กล่าวว่า ไฮเออร์เดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงสุขภาพกับไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “PLAY WITH THE NUMBER ONES” โดยเปลี่ยนสนามวิ่งให้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ผสมผสานกีฬา แฟชั่น สมาร์ทไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน ซึ่งไฮเออร์ รัน 2025 จะเป็นการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ที่ตอกย้ำการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตเชิงบวกมากขึ้น
ไฮเออร์ รัน 2025 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา 04.00 -10.00 น. ที่วัน แบงค็อก โดยเส้นทางวิ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษให้ได้เห็นกรุงเทพในมุมมองใหม่ ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญ อาทิ สวนลุมพินี, ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ, สนามกีฬาแห่งชาติ, ย่านหัวลำโพง มีการแข่งขัน 2 ระยะ คือ 5 กม. ค่าสมัคร 550 บาท และ 10.5 กม. ค่าสมัคร 650 บาท สมัครได้ทางเว็บไซต์ไทยรัน race.thai.run/haierrun2025 และ shutter.run
นอกจากนั้นผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 ในประเภทโอเวอร์ออล จะได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง “ชิงเต๋า มาราธอน” ที่ประเทศจีน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษให้ลุ้นรางวัลกว่า 100 รายการ สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยต่อไป