ยิมนาสติกส่งศศิวิมล-ฑิฆัมพร ลุยอินโดฯ ชิมลางคู่แข่ง ก่อนล่าทองซีเกมส์
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนับจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ส่งผู้ฝึกสอนมืออาชีพ มิสเฮเลน่า เดียส ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศโปรตุเกส กับ มิสมาร์ตา โบโบ้ ไอซ์ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสเปน เป็นวิทยากรเปิดคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนระดับ 3 ยิมนาสติกลีลา ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ กฎ-กติกา และเทคนิค รวมถึงท่าชุดให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน ในซอยเพชรเกษม 81 จำนวนทั้งสิ้น 17 คน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนจาก ไต้หวัน, อินเดีย, ฮ่องกง, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และ ผู้ฝึกสอนจาก ไทย จำนวน 7 คน โดยสหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ (FIG) เป็นผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ล่าสุดสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ได้ประกาศยืนยันแล้วว่า ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาจากทั้งหมด 7 ชาติ รวมถึงผู้ฝึกสอนจากประเทศไทย อีก 7 คน ประกอบด้วย น.ส.สุมาลี สุขขา, น.ส.ณัฐญา มาเกิด, น.ส.จิรภิญญา พัฒนศักดิ์, น.ส.วราพร พรสิริจรรยา, น.ส.ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน, น.ส.ธนัชพร จันทร์เอ็น และ นายภวิต ชุติธัญญ์ชญตา ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรระดับ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ทุกคนสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นผู้ฝึกสอนระดับสโมสร และระดับชาติ ทั่วทุกประเทศได้ ภายใต้การรับรองของสหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ
นอกจากนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เตรียมส่ง “กระแต” ศศิวิมล เมืองพวน และ “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันรายการ “เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2568 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี 37 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
ศศิวิมล เมืองพวน กล่าวว่า สภาพร่างกายล่าสุดตอนนี้อยู่ประมาณ 90 เปอร์เซ็น รายการเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ต้องเจอกับนักกีฬาระดับโลก และซุปเปอร์สตาร์ในทวีปเอเชีย ทำให้เราได้ประเมินความสามารถและทดสอบศักยภาพของตัวเอง ยืนยันว่าเต็มที่แน่นอน ก่อนกลับมาล่าเหรียญทองซีเกมส์ ปลายปีนี้ ที่เมืองไทย
ขณะที่ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมยิมนาสติกชุดซีเกมส์ กล่าวว่า นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ทั้ง “กระแต” และ “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ถือว่าเป็นความหวังเหรียญทองซีเกมส์ ซึ่งในรายการเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สามารถเป็นตัวชี้วัดผลงานซีเกมส์ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย, เวียดนาม เจอกันในรายการเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ แล้ว จะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปลายปีนี้ ที่เมืองไทย การที่เราได้เห็นฟอร์มของคู่แข่งก่อนจะทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า เราดีพอแค่ไหนกับการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ปลายปีนี้