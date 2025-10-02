ยูโอบีจัด 2025 UOB Heartbeat Run รวมพลังวิ่งเพื่อสังคม เพื่อการศึกษาของเด็กไทย
ยูโอบี ประเทศไทย จัดงานวิ่งระดมทุนประจำปี “2025 UOB Heartbeat Run” ในโอกาสครบรอบ 15 ปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย ในโครงการ UOB My Digital Space (MDS) โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาหลักของธนาคารที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ด้วยการมอบห้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล ความรู้ด้านการเงิน รวมถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร พนักงานธนาคารพร้อมครอบครัวทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 2,500 คน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีและการให้คืนสู่สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปีใน18ประเทศทั่วโลก
ริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม UOB Heartbeat Run แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของเพื่อนพนักงาน ครอบครัว ลูกค้า และพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับตัวเราด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และสำหรับสังคมผ่านการร่วมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ ผ่านโครงการห้องเรียนรู้ดิจิทัล UOB My Digital Space เราไม่ได้เพียงลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ยังนับเป็นการร่วมสร้างอนาคตของประเทศอีกด้วย
กิจกรรม 2025 UOB Heartbeat Run ปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ในประเทศไทย จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน ที่สนามศุภชลาศัย มีระยะวิ่ง 3 เส้นทางได้แก่ 3 กิโลเมตร 5.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเปิดระยะทางเพิ่มความท้าทายเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากเส้นทางเดิมที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างสีสันและตอกย้ำจิตวิญญาณของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นที่เป็นหัวใจของกิจกรรม นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงาน ยังได้เพลิดเพลินกับความสนุกสนานของทีมเชียร์จากยูโอบี และกิจกรรมสนุกๆ ที่เตรียมไว้สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานอีกด้วย โดยยอดเงินบริจาคจากกิจกรรม 2025 UOB Heartbeat Run ในปีนี้จะประกาศในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับเงินระดมทุนที่ได้ในปีที่แล้ว ในโครงการ UOB My Digital Space ได้ขยายสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 8 แห่ง เข้าถึงนักเรียนที่ขาดโอกาสมากกว่า 5,000 คน นับว่าช่วยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้กิจกรรม “2025 UOB Heartbeat Run” ยังเป็นงานวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมแนวรักษ์โลกด้วย โดยทั้งงานใช้วัสดุรีไซเคิลหมด เช่น ขวดน้ำดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ เหรียญรางวัลที่ผลิตจากเสื้อโปโลยูโอบีเก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ ถังขยะรีไซเคิลสำหรับรวบรวมขวดพลาสติก พร้อมจุดคัดแยกขยะในงาน เพื่อให้การวิ่งครั้งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
กิจกรรม UOB Heartbeat Run เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปีใน 18 ประเทศทั่วโลก ปีนี้ยังตรงกับวาระครบรอบ 90 ปี ของกลุ่มธนาคารยูโอบีซึ่งก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ด้วย ยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างชุมชน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน