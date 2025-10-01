เจ็ตสกีจิตอาสาขึ้นอุตรดิตถ์ กษิดิศ-พิตติพงศ์ยกทีมช่วยน้ำท่วม
ทีมเจ็ตสกีจิตอาสา ทีมแรกรุดด่วนเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว นำโดย “เจ้าแชมป์” กษิดิศ ธีระประทีป ที่มีประสบการณ์เข้าช่วยเหลือสถานการณ์ภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และ “แบงค์แชมป์โลก” พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ทีมกู้ภัยบางแก้ว โดยมีนายสมบัติ เนียมพาง เป็นผู้บัญชาการงานในพื้นที่ พบชาวบ้านรอความช่วยเหลือแจ้งเหตุเข้ามาตลอดเวลา เพราะเดือดร้อนหนักและบางคนเสียขวัญ ทีมพยายามสุดความสามารถทำงานหนักถึงตี 5 ปัญหาที่ต้องระวังตลอดคือเรื่องไฟฟ้า
“บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ได้ประสานงานทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด และขณะนี้ ทีมเจ็ตสกีจิตอาสา นำโดย กษิดิศ ธีระประทีป “แบงค์แชมป์โลก” นายพิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล และทีมกู้ภัยบางแก้ว มีนายสมบัติ เนียมพาง เป็นผู้บัญชาการงานในพื้นที่ ได้เข้าร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในขณะนี้
พบว่า มีชาวบ้านขอแจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาโดยตลอด ทีมงานต้องทำงานลากยาวถึง ตี 5 ซึ่งต้องขอขอบคุณน้องๆ ทีมงานทุกคน ที่ลงปฎิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนตัว เพราะได้ทราบว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อนกันมาก และหลายคนก็เสียขวัญ เมื่อน้ำท่วมเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ ถ้าระดับน้ำลดลงก็คลายกังวล ยิ่งในภาวะกลางคืนที่ไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่าง ยิ่งมีข้อจำกัดทำให้เกิดความวิตกกังวงต่างๆมากขึ้น ในขณะเดียวกันไฟฟ้าก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังสูงสำหรับทุกฝ่าย โดยทีมที่ปฎิบัติหน้าที่ ก็จะส่งน้ำ อาหาร ที่จำเป็น และคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่าที่จะทำได้
ด้านสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ พิจาณาภารกิจนี้สำคัญสูงสุด ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานต่างๆ ขอกำลังเพิ่ม ตามสถานการณ์ ซึ่งภารกิจกู้ภัยกำลังทำความร่วมมือ ร่วมกับกองทัพเรือ และหน่วยงานราชการอีกหลายฝ่าย รวมถึงการสนับสนุนอย่างมีน้ำใจของนายสุวัจน์ ลิปตภัลลพ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลุ่มบริษัทพราว กรุ๊ป เจ้าของสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล เพื่อทำให้งานด้านนี้ มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภัยทางน้ำ ด้วยสมรรถนะเฉพาะตัวของยานพาหนะเจ็ตสกี ที่ค่อนข้างมีประโยชน์สูง
ขณะนี้ สมาคมฯ ได้เปิดศูนย์ปฎิบัติภารกิจบรรเทาภัยน้ำท่วม ที่สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 หน่วยงานที่ต้องการประสานความช่วยเหลือด้านเจ็ตสกี สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ 0-2136-3107 (เวลา 09.00-16.30น.) กรณีเร่งด่วน 24 ชม. คุณวันชาติ เขาถ้ำทอง 08-7161-9738