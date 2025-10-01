จักรทิพย์นำนักกรีฑาถ่ายทีเซอร์โปรโมท Thai Athletics Run 2025
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ นำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอทีเซอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง “Thai Athletics Run 2025” นำโดยนักวิ่งอย่าง “บิว” ภูริพล บุญสอน, “ต้า” สรอรรถ ดาบบัง, “ไฟล์ทเตอร์” ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม, “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด และนักกีฬาหญิงมากความสามารถ “เอิร์น” จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ ที่ปรึกษาด้านสุขภาวะทางปัญญา
พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า หลังจากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑา ได้ 5 เดือนกว่า อยากเห็นการเปลี่ยนของสมาคมกีฬากรีฑาอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะองค์กรที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักกรีฑามากมาย ปัจจุบันเรามีนักกีฬากรีฑาที่อยู่ในการดูแล ทั้งนักกรีฑาทีมชาติไทย นักกรีฑายุวชน เยาวชน มากกว่า 100 คน มีนักกีฬาที่กำลังสร้างชื่อเสียง นักกีฬาที่เคยสร้างเกียรติประวัติแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ และเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาฝึกซ้อม โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนนักวิ่งทุกคนมารวมพลังกัน และส่งต่อให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย โดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิเพื่อช่วยเหลือนักกรีฑาและสนับสนุน นักกรีฑาในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับ Thai Athletics Run 2025 จะมีขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม มีเส้นทางผ่านแลนด์มาร์กสำคัญ เช่น วัดพระแก้ว เสาชิงช้า เยาวราช แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 21.1 กม., 10 กม., 5 กม. และ 800 เมตร