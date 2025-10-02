ดร.ก้องศักด นำทีม กกท. บุกสงขลาสำรวจความพร้อมซีเกมส์
สงขลา หนึ่งในจังหวัดเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไร้ปัญหา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นำทีมสำรวจสนามแข่งขัน มั่นใจจัด 10 ชนิดกีฬาผ่านฉลุย
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ โดยมี กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา เป็น 3 เมืองหลักในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของจังหวัดสงขลา โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม
จากนั้น ดร.ก้องศักด พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสนามกีฬาติณสูลานนท์ และได้เปิดเผยว่า ครั้งนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าและหารือกับจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ โดยภาพรวมต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลา ที่ช่วยกันบูรณาการการทำงานได้อย่างลงตัวจนทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากที่ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงาน และสำรวจสถานที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวล หลังจากนี้ กกท. และ จังหวัดสงขลา จะประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าจังหวัดสงขลา จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย เป็นความภูมิใจของคนในจังหวัด
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2541 และมีประสบการณ์จัดกีฬาระดับนานาชาติ มาโดยตลอด ส่วนกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย หมากรุก, กาบัดดี้, ฟุตบอล, ยูโด, คาราเต้, มวยปล้ำ, ปันจักสีลัต, วูซู, มวย และเปตอง