ส.กีฬาทางน้ำ ร่วมมือ มธ.รังสิต เดินหน้าพัฒนากระโดดน้ำ ทุ่มงบ 30ล้านสร้างยิมบกทันสมัยครบวงจร

ส.กีฬาทางน้ำ ร่วมมือ มธ.รังสิต เดินหน้าพัฒนากระโดดน้ำ ทุ่มงบ 30 ล้าน สร้างยิมบกทันสมัยครบวงจร
ตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาเยาวชน และยกระดับสมาคม จึงได้มอบหมายให้ “โค้ชตึก“ นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และนายสุธี พงษ์เพียรชอบ กรรมการสมาคมฯ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีนายยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ และ ณัฐพงศ์ จงอักษร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม ในการเป็นสถานที่ฝึกและสร้างนักกีฬากระโดดน้ำของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
นายยรรยงกล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการพัฒนาสปอร์ตคอมเพล็กของเรา โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมกีฬาทางน้ำลงทุนสร้างยิมบกให้ และทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการก่อสร้าง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกีฬากระโดดน้ำ
ด้านนายธนาวิชญ์เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้เราเคยใช้แข่งเอเชียนเกมส์ และยังเป็นสถานที่ที่สมาคมใช้แข่งกีฬาทั้งว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ แต่ในส่วนของกีฬากระโดดน้ำตรงนี้เป็นศูนย์ฝึกระดับเยาวชน ทำให้ทางสมาคมเห็นประโยชน์ในการทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจะใช้ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการฝึกเยาวชนที่สนใจในกีฬากระโดดน้ำ พร้อมทั้งจะสร้างโรงยิมบกเพื่อใช้ฝึกซ้อมแบบครบวงจร
นายธนาวิชญ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมมีความต้องการจะสร้างยิมบกอยู่ก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนมาถึงยุคของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นนายกสมาคมได้เดินหน้าทุ่มงบประมาณ จึงทำให้สมาคมสามารถดำเนินตามแผนในการก่อสร้างยิมบก หากจะมองแล้วในอาเซียนก็มี มาเลเซีย กับ สิงคโปร์ ที่มียิมบกทำให้เขาสามารถพัฒนากีฬากระโดดน้ำไปได้ไกลกว่าไทย แต่เมื่อในอนาคตไทยกำลังจะมียิมบกก็จะเป็นทางที่เราจะพัฒนาได้ทัน 2 ประเทศนี้ โดยใช้งบในการก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพประมาณ 30 ล้านบาท
เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯ กล่าวต่อว่า ส่วนซีเกมส์นั้นเราจัดแข่ง 4 อีเวนต์ ที่อาจจะน้อยกว่าซีเกมส์ในทุกๆ ครั้ง เนื่องจากเป็นนโยบายจากทางผู้ใหญ่ที่มองว่าตอนนี้กีฬากระโดดน้ำไทยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา จึงทำให้โอกาสคว้าเหรียญทองค่อนข้างยาก หากจัดหลายอีเวนต์ก็เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มเหรียญทองให้ชาติคู่แข่งทั้ง สิงคโปร์ หรือ มาเลเซีย ขณะที่เป้าหมายรวมทั้ง 5 ชนิดกีฬาของซีเกมส์ ภายใต้การดูแลของสมาคมก็คาดไว้ว่าประมาณ 4-5 เหรียญทอง จากจำนวนที่ชิงชัยกว่า 50 เหรียญทอง
สำหรับนักกีฬากระโดดน้ำซีเกมส์ทางสมาคมได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้ว ประกอบด้วย ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์, ฐิติภูมิ มากสิน, ธิติวุฒิ เพิ่มพูน, ณัฐชปภา ธนานิกกุล และ คคนางค์ เมอรบาท โดยในซีเกมส์ครั้งนี้มีการลงชิงชัยทั้งหมด 4 รายการคือ สปริงบอร์ด 1 เมตรชาย, สปริงบอร์ด 3 เมตรชาย, ซิงโครไนซ์ สปริงบอร์ด 3 เมตรชาย และ ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มหญิง