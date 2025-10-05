สุรัสวดี ทำเต็มที่ก่อนคว้าอันดับ 4 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ศึกยกเหล็กชิงแชมป์โลก
สุรัสวดี ยอดสาร ทำเต็มที่คว้าอันดับ 4 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง ในศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่ประเทศนอร์เวย์ โดยทีมจอมพลังไทยเตรียมส่ง “เวฟ” วีรพล วิชุมา เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024” ขึ้นเวทีรุ่น 71 กิโลกรัมชาย คืนวันนี้ 5 ตุลาคม 2568
การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ทีมไทยส่ง สุรัสวดี ยอดสาร ลงชิงชัยรุ่น 58 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ
เริ่มต้นท่าสแนทช์ สุรัสวดี ครั้งแรกเรียกน้ำหนัก 95 กิโลกรัม แต่จังหวะดันเหล็กล็อกแขนไม่อยู่ ทำให้เหล็กตกหลัง ยกไม่ผ่าน แม้จะพยายามออกมาแก้ตัวในครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ที่น้ำหนักเเดิม แต่ยังทำไม่สำเร็จ ทำให้ไม่มีสถิติในท่านี้
จากนั้นท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สาวไทยกัดฟันสู้เต็มที่ ครั้งแรกยกผ่านที่ 125 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 127 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 ขยับเหล็กไปอยู่ที่ 129 กิโลกรัม แต่ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 127 กิโลกรัม จบอันดับ4 ขณะที่ น้ำหนักรวม ไม่มีสถิติ เนื่องจากไม่มีสถิติท่าสแนทช์
ด้าน คิม อิล กยอง จากเกาหลีเหนือ กวาด 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 104 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 132 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 236 กิโลกรัม/ ลาวาล ราเฟียตู โฟลาเชด จากไนจีเรีย รับ 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 101 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 128 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 229 กิโลกรัม/ กั๊วะ ซิง ชุน จากไต้หวัน รับ 2 เหรียญทองแดง คลีนแอนด์เจิร์ก 128 กิโลกรัม (ทำสถิติหลัง ลาวาล ราเฟียตู โฟลาเชด), น้ำหนักรวม 224 กิโลกรัม/ อัลเรย์ มิรันดา เอลินอร์ จากสหรัฐอเมริกา รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 98 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยยังคว้าเท่าเดิม 1 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
ขณะที่โปรแกรมของนักกีฬาไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2568 รุ่น 71 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ไทย) “เวฟ” จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา เจ้าของเหรียญเงินในรุ่น 73 กิโลกรัม ชาย โอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024” และ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 รุ่น 79 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ไทย) จ่าเอก ณัฐวุฒิ สืบสวน