ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าตั๋วลุยศึก FIFAe World Cup รอบสุดท้ายที่ซาอุฯ ธ.ค.นี้
ทีมอีสปอร์ตทีมชาติไทย ประเภท Mobile ที่ประกอบไปด้วย พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล หรือ Bössui ผู้ฝึกสอน, จอมคฑา ยูประพัฒน์ หรือ Jxmkt และ ธนากร จินดา หรือ Cantonaruay คว้าอันดับ 2 ของรอบคัดเลือก Asia East & Oceania แต่ยังได้ตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายของศึก FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball
โดยผลการแข่งขันอีสปอร์ต ทีมชาติไทย ประจำวันที่ ตุลาคม ดังนี้
สายบน รอบที่ 1
ไทย 0-2 | 2-2 ญี่ปุ่น
สกอร์รวม ญี่ปุ่นชนะ 4-2
ซึ่งทำให้ต้องตกลงไปเล่น ในรอบสายล่าง รอบที่ 4
สายล่าง รอบที่ 4
อินเดีย 0-1 | 2-2 ไทย
สกอร์รวม ไทยชนะ 3-2
และผ่านเข้าไปเล่น ในรอบชิงแชมป์โซนได้
รอบชิงแชมป์โซน
ญี่ปุ่น 2-2 | 2-1 ไทย
สกอร์รวม ญี่ปุ่นชนะ 4-3
ส่งผลให้ ทีมอีสปอร์ตทีมชาติไทย ประเภท Mobile จบอันดับที่ 2 ของโซน Asia East & Oceania และได้สิทธิเข้าไปแข่งขัน FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคมนี้ ที่กรุงริยาดห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย