อนุพงษ์-ธนวัฒน์ คว้าแชมป์รุ่น 18 ปี บริดจ์ ชยวัฒน์ คัพ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร ร่วมกับ สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ รายการ “ชยวัฒน์ คัพ” ครั้งที่ 5 (5th Chayawat’s Cup) ที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่เยาวชนทั่วไป แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 15 คู่, เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 43 คู่ และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 53 คู่ มีนักกีฬา 222 คน จาก 29 โรงเรียน เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากนายเติมพงษ์ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ สมาคมราชกรีฑาสโมสร นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์ฯ เป็นประธาน มอบรางวัลให้นักกีฬาบริดจ์
สรุปผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เหรียญทอง ได้แก่ ณัฐชนน อาศัยราษฎร์-ธนกฤต ไทยโสภา (รร.บ้านไร่สามศรี จ.สระแก้ว), เหรียญเงิน ได้แก่ ชมพูนุช จงจอหอ-เมวิกา นาพิบูลย์ (รร.บ้านวังแดง จ.สระแก้ว), เหรียญทองแดง ได้แก่ อภิวิชญ์ ผ่องแผ้ว-ชมพูนุท หล้าคำคง (รร.บ้านวังแดง จ.สระแก้ว) ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ เอกสิทธิ์ ดอนทอง (รร.บ้านไร่สามศรี จ.สระแก้ว)
ขณะที่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เหรียญทอง ได้แก่ ภีมวัศ ม่วงไหมทอง-พงศกร ทองสงค์ (รร.สังคมวิทยา จ.หนองคาย), เหรียญเงิน ได้แก่ กัลยาณิน นิลสกุล-กนกวรรณ ประกอบธรรม (รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ), เหรียญทองแดง ได้แก่ มลญพรรณ ศิริชัยศิลป์-มนพัทร์ ศิริชัยศิลป์ (รร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก) ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ ชนิต ศรีจักร์ (รร.สังคมวิทยา จ.หนองคาย)
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เหรียญทอง ได้แก่ อนุพงษ์ รักขะเสน-ธนวัฒน์ หลักแหลม (รร.สังคมวิทยา จ.หนองคาย), เหรียญเงิน ได้แก่ สุวิดา แสนสุดตา-ฐิติวัลค์ ปานโต (รร.วังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว), เหรียญทองแดง ได้แก่ ฟิลิปป์ โกมาร์-เทียวชลธาร ทานาลาด (รร.สกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร) ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ชนิต ศรีจักร์ (รร.สังคมวิทยา จ.หนองคาย)
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย และเจ้าของถ้วยรางวัล เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและสถานที่จัดการแข่งขัน โดยสมาคมราชกรีฑาสโมสร มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมกีฬา และในการจัดการแข่งขันแต่ละครั้ง ทางสมาคมราชกรีฑาสโมสร ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาบริดจ์ ให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน 27 โรงเรียน ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งมีบอร์ดไพ่, ไพ่ และ Bidding box เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นับว่าสมาคมราชกรีฑาสโมสร มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม