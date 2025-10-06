ส.หมากล้อมจัดศึกลุยไถ เชื่อมสัมพันธ์พีซีจี-ซีพีเอฟ-ซีพี แอ็กซ์ตร้า ชิงกว่า 650,000 บาท
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ), บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี) และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ศึกลุยไถ 2025” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักหมากล้อมจากทั้ง 3 บริษัท ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท
พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด, น.ส.พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นายศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, นายธีร์ปกรณ์ ลีลาจุลพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และนายนัฐพล กิติโพศาลนนท์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน ที่อาคารเดอะ ธารา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมลุยไถ เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2564 ด้วยการประสานความร่วมมือจาก สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) , บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ปจำกัด (พีซีจี) และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2025 นี้ ทั้ง 3 บริษัทฯ ได้เตรียมคัดเลือกส่งตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมรวมกว่า 40 คน เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขัน “ศึกลุยไถ 2025” แบ่งออกเป็น 2 ทัวร์นาเมนต์ ได้แก่
1.ทัวร์นาเมนต์ระบบ Swiss System แข่งขันระหว่างวันที่ 4–5 ตุลาคม เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ ไฮท์ดั้ง, ไฮท์คิว, โลว์คิว และรุ่นมือใหม่ โดยผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ ทีมชนะเลิศรับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 350,000 บาท
2.ทัวร์นาเมนต์ระบบลุยไถ เป็นการแข่งขันแบบทีม ทีมละ 7 คน แข่งขันรวม 20 รอบ ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เพื่อหาทีมชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน
ผู้สนใจสามารถติดตามและรับชมการแข่งขันผ่านทางเฟซบุ๊ก สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/webthaigo
สำหรับการแข่งขันหมากล้อมในรูปแบบลุยไถนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกคือรายการ Japan-China Super Go จัดโดย NEC ในปี 1984-1996 ระหว่างนักหมากล้อมมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้กับนักหมากล้อมจีนอย่างเหนี่ย เหว่ยผิง และเป็นรายการที่ทำให้วงการหมากล้อมจีนเติบโตมาอย่างก้าวกระโดด ในปัจจุบันก็ยังมีการแข่งขันลุยไถในระดับมืออาชีพอีกหลายรายการ เช่น นองชิม คัพ ที่มีประเทศเกาหลีใต้, จีน, ญี่ปุ่นเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปัจจุบัน